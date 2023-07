Válku na Balkáně vyloučit nemůžeme, říká kosovská ministryně zahraničí. Srbského prezidenta přirovnává k Putinovi

Lidovky.cz: Jaký je původ současného napětí v Kosovu?

Především chci zdůraznit, že jsem skutečně přesvědčena, že problém není ve volbě čtyř starostů. Jde o starou myšlenku srbské nadvlády v Kosovu. To, čeho chtějí srbský prezident Aleksandar Vučić a Srbsko dosáhnout v Kosovu, je prostě zničení naší země. Nechtějí se smířit s tím, že Kosovo existuje. V tom jim ovšem nedokážeme pomoci.

Pokud dochází k jednáním, kdy jedna strana nechce dosáhnout výsledku a hledá pouze záminku, často technickou, aby zastavila proces vyjednávání, pak je nemožné se pohnout. A to je přesně to, co se děje. Již dva roky všem našim partnerům říkáme, že bez jasné strategie nelze při vyjednávání v Bruselu dosáhnout výsledků.

Opravdu si myslím, že existuje pouze jedno řešení, které přináší trvalý mír na Balkáně. A tím je oficiální vzájemné uznání nezávislosti a suverenity Kosova a Srbska.

Lidovky.cz: Myslíte si tedy, že současné problémy mají základ mimo Kosovo, že nepramení z napětí mezi kosovskými Srby a Albánci?