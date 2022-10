Kosovo do OSN, Srbsko do EU. Francie a Německo navrhují „zlepšení vztahů“

Máme návrh od Německa a Francie a musíme ho zvážit, řekl srbský prezident Aleksandar Vučić. Kosovská ministryně zahraničí existenci návrhu potvrdila, jinak se ale poskytnuté informace liší. Podle Vučiće by měli v Berlíně a Paříži chtít vstup Kosova do OSN, odměnou by Srbsku byly zrychlené rozhovory o vstupu do EU a větší finanční pomoc.