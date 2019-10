Kosovo vyšetřuje ‚otrávené‘ volební lístky pocházející ze Srbska. Je to fingované, reaguje srbská strana

Priština Kosovský prezident Hasim Thaçi nařídil vyšetřování případu volebních lístků pocházejících ze Srbska, které způsobily více než 20 členům kosovské volební komise alergickou reakci. V Kosovu se předminulý víkend konaly předčasné parlamentní volby, některé korespondenční hlasy ze zahraničí se však sčítaly ještě o týden později. Srbský prezident Aleksandar Vučić v pondělí varoval Kosovo před využitím aféry jako záminky pro zákaz strany kosovských Srbů Srbská kandidátka.

Na alergickou reakci po otevření volebních obálek pocházejících ze Srbska si tuto neděli stěžovalo 26 členů volební komise. Devět jich vyhledalo lékařskou pomoc v nemocnici v Prištině. Později uvedli, že hned po otevření obálek cítili určitý zápach. Podle agentury AP byly zasaženy také dvě těhotné ženy. Reakce se projevovala zarudlou a podrážděnou pokožkou, svěděním a v některých případech i zvracením. Ošetřující lékaři však nezjistili stopy infekčních onemocnění a všichni zasažení se podle nich nachází ve stabilním stavu.



Srbský člen volební komise však tvrdí, že si při otevírání předmětných obálek žádného problému nevšiml a že byl navíc krátce poté ostatními členy komise ze sčítací místnosti vyloučen.

Do incidentu se vložil i srbský prezident Vučić. „Žádám naše západní partnery, aby vzali rozum do hrsti, protože pomáhají (kosovským) Albáncům. Všechno, co udělali, udělali pohromadě s jediným cílem - zničit Srbskou kandidátku,“ prohlásil v pondělí při schůzce s vedením Rady federace, horní komory ruského parlamentu. Podle srbské agentury Fonet také Vučić varoval kosovské úřady, aby Srbskou kandidátku nezakazovali, jelikož by to mělo „katastrofické následky pro Srby v Kosovu, kteří by následně museli bránit sebe, svoji svobodu a (právo na) přežití jinými způsoby“.

Fingovaná otrava

Srbská kandidátka, kterou podporuje většina kosovských Srbů, obvinila kosovské úřady, že otravu fingují. Kosovské nacionalistické hnutí Sebeurčení, jež ve volbách těsně zvítězilo, vyzvalo příslušné instituce k vyšetření toho, proč hlasy ze Srbska nedorazily poštou, ale přinesli je srbští činitelé působící v Kosovu.



Volební komise do konce vyšetřování pozastavila sčítání zbývajících 3782 lístků pocházejících ze Srbska a obálky označila za nebezpečné.

Předčasné hlasování se konalo poté, co se nepodařilo vytvořit novou vládní koalici po červencové demisi premiéra Ramushe Haradinaje. Ten rezignoval v reakci na předvolání před zvláštní tribunál v Haagu kvůli podezřením ze spáchání zločinů za války v Kosovu v letech 1998-99.

Volby podle očekávání vyhrály dvě hlavní opoziční strany - nacionalistické levicové Sebeurčení s 25,6 procenty a středopravicový Demokratický svaz Kosova (LDK) s 24,9 procenty hlasů. Srbskou kandidátku volilo 6,6 procent voličů a umístila se na pátém místě. Základem příští vlády bude zřejmě koalice hnutí Sebeurčení a LDK.