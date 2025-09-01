Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

Autor: ,
  8:43aktualizováno  8:43
Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země inspiroval Salvador a jeho obří věznice pro členy gangů. Kostarický prezident Rodrigo Chaves ve středu oznámil, že vypíše výběrové řízení na výstavbu věznice s vysokou ostrahou (Cacco). Salvadorské obří vězení kritizují lidskoprávní organizace kvůli porušování lidských práv.
V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů,...

V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů, vláda tam nyní poslala dva tisíce nových. (12. června 2024) | foto: Reuters

Kostarický prezident Rodrigo Chaves (22. srpna 2025)
Kostarický ministr bezpečnosti Gerald Campos na exkurzi v salvadorském vězení...
V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů,...
V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů,...
40 fotografií

Kostarika bývala dříve považovaná za nejbezpečnější zemi regionu, v posledních několika letech tam však roste kriminalita, spojená zejména s obchodem s drogami. V roce 2023 evidovali v Kostarice 905 vražd, což bylo nejvíce v její historii. Loni bylo v této zemi zavražděno 880 lidí a na 100 000 obyvatel tak připadlo asi 17 vražd.

Prezident Chaves, který je v úřadu od května 2022, viní z nárůstu kriminality částečně i soudce, kteří podle něj udělují ve velké míře alternativní tresty a propouštějí i drogové bossy. Podle Chavese jsou také v zemi příliš mírné zákony. Prezident ve středu poděkoval parlamentu, že schválil tento týden úpravu státního rozpočtu pro letošní rok, která počítá s částí výdajů na výstavbu nové věznice s maximální ostrahou. Zbylých 60 procent má být zahrnuto do rozpočtu na příští rok.

Kostarický ministr spravedlnosti Gerald Campos letos v dubnu navštívil salvadorskou věznici CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo, Středisko pro zadržování teroristů), kterou nechal postavit prezident Nayib Bukele. Otevřena byla v roce 2023 a má kapacitu asi 40 000 vězňů, což z ní dělá zřejmě největší vězení na světě.

Má několik bloků s velkými celami s tlustými ocelovými mřížemi, kde vězni spí na ocelových lehátkách bez matrací a pitnou vodu mají v plastových sudech. V každé z cel se tísní desítky vězňů. Nyní je v zařízení CECOT zadržováno na 15 000 lidí, které střeží asi 1000 vězeňských dozorců, 600 vojáků a 250 policistů.

Kostarická obdoba salvadorské věznice má mít kapacitu 5100 vězňů a bude mít pět pavilonů na rozloze devíti hektarů. Na rozdíl od té v Salvadoru umožní návštěvy rodinných příslušníků, včetně manželských setkání, a doručování balíků pro vězně, kteří budou moci také krátce telefonovat.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.