Chystá se atentát na prezidenta, tvrdí kostarická kontrarozvědka před volbami

  22:05aktualizováno  22:05
Kostarická tajná služba DIS v úterý oznámila, že se dozvěděla o plánu zavraždit tamního prezidenta Rodriga Chavese. Zjištění o údajném plánu na zavraždění hlavy státu představitelé rozvědky zveřejnili jen několik týdnů před únorovými všeobecnými volbami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Šéf kontrarozvědky DIS Jorge Torres uvedl, že se v souvislosti s věcí obrátil na prokuraturu. Podle něj se tajná služba o chystaném atentátu dozvěděla z důvěrných zdrojů.

„Dostali jsme důvěrnou informaci, která nás varovala, že byl najat vrah, aby se pokusil zavraždit prezidenta,“ uvedl Torres.

Chaves je na konci svého prezidentského mandátu a o další se už nemůže ucházet. V prezidentských volbách však podpořil kandidátku Lauru Fernándezovou, která je podle průzkumů v čele preferencí.

Na to, aby Fernándezová byla zvolena, musí dostat přes 40 procent hlasů, jinak se v dubnu bude konat druhé kolo voleb. Obyvatelé Kostariky budou v únoru vybírat i nové členy parlamentu.

