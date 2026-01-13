Chystá se atentát na prezidenta, tvrdí kostarická kontrarozvědka před volbami

Šéf kontrarozvědky DIS Jorge Torres uvedl, že se v souvislosti s věcí obrátil na prokuraturu. Podle něj se tajná služba o chystaném atentátu dozvěděla z důvěrných zdrojů.
„Dostali jsme důvěrnou informaci, která nás varovala, že byl najat vrah, aby se pokusil zavraždit prezidenta,“ uvedl Torres.
Chaves je na konci svého prezidentského mandátu a o další se už nemůže ucházet. V prezidentských volbách však podpořil kandidátku Lauru Fernándezovou, která je podle průzkumů v čele preferencí.
Na to, aby Fernándezová byla zvolena, musí dostat přes 40 procent hlasů, jinak se v dubnu bude konat druhé kolo voleb. Obyvatelé Kostariky budou v únoru vybírat i nové členy parlamentu.