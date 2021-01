PRAHA OSTBLOG: Marián Kotleba změnil stanovy Lidové strany Naše Slovensko, aby před možným nástupem do vězení posílil svou pozici předsedy. To se neobešlo bez velké nevole z řad spolustraníků. Šéf zahraniční rubriky LN Robert Schuster vysvětluje, co stojí za rozkolem slovenské extrémní pravice.

