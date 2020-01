Kotleba těží z krize Smeru. Uspěje ve slovenských parlamentních volbách?

Bratislava/Praha Slovenským extremistům patří v průzkumech již delší dobu stabilně druhé místo. Do karet jim hraje nejenom rozladění občanů ze situace v zemi, ale i roztříštěnost demokratické opozice.

Za měsíc a pět dní se bude na Slovensku volit nový parlament. Oproti minulosti doprovází letošní hlasování o budoucím složení Národní rady několik otazníků.

Tím asi největším je výsledek extremistické Ľudové strany Naše Slovensko (ĽSNS) bývalého župana (hejtmana) Banskobystrického kraje Mariana Kotleby. Poslední průzkumy agentury Focus jí přisoudily necelých 14 procent hlasů, což je druhé místo za vládní stranou Smer – sociálna demokracia s 18 procenty. Řada politologů ale varuje, že u stran jako ĽSNS bývají čísla zjištěná při šetřeních zpravidla o dost nižší, než jaký je konečný výsledek. Jejich příznivci se totiž často zdráhají sdělit, koho by skutečně volili. Ukázalo se to i při posledních volbách. Tehdy jí agentury předpovídaly dvě procenta, nakonec se ale s osmi procenty dostala vůbec poprvé do Národní rady.

Aktuálně těží ĽSNS především z poklesu popularity Smeru. Cíleně se proto zaměřuje na malé obce severního a východního Slovenska, které byly dlouhou dobu považovány za bašty sociálních demokratů a jejich dlouholetého lídra, bývalého slovenského premiéra Roberta Fica. I na voliče Smeru doléhají zprávy o politické korupci a úzkém napojení některých představitelů policie a justice na vlivné podnikatele.

Symbolem tohoto systému, který v zemi existoval, je podnikatel Marian Kočner. V současné době čelí několika soudním procesům, přičemž policie ho mimo jiné viní z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka. Právě kvůli smrti Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vyšly před dvěma lety do ulic tisíce občanů a žádaly změny ve vládě.

Proti genderu a liberálům

Podobně jako při loňských prezidentských volbách, kdy skončil se ziskem přes deset procent hlasů na čtvrtém místě, se předseda ĽSNS Kotleba znovu snaží oslovit konzervativní voliče. Připomíná jim, že poslanci ĽSNS loni v parlamentu navrhli zpřísnění zákona o potratech a prosazovali také odmítnutí takzvané istanbulské smlouvy. Jejím primárním cílem je sice potírat násilí na ženách, ale z pohledu konzervativců podporuje genderovou ideologii. Kotlebova strana poskytla na své kandidátce několik míst i představitelům radikálních křesťanských uskupení.

Jak ukázala detailní analýza agentury Focus, mají příznivci Kotlebovy strany na rozdíl od jiných politických stran silnou motivaci pro ni hlasovat, přičemž míru jejich „věrnosti“ stanovila až na 98 procent, což je nejvyšší číslo mezi slovenskými stranami.

Strach z úspěchu ĽSNS se proto stal ústředním tématem v kampaních většiny ostatních stran. Platí to především pro uskupení, která jsou v průzkumech za Smerem a ĽSNS: levicově-liberální koalici Progresívne Slovensko / Spolu či stranu Za ľudí, již založil bývalý prezident Andrej Kiska. Jejich podpora se pohybuje shodně okolo deseti procent.

Kotleba naopak je zase považuje za hlavní „hlasatele zhoubného liberalismu“. V posledních dnech se také již několikrát stalo, že se příznivci těchto stran potkali se stoupenci ĽSNS na jednom místě a policie je musela od sebe oddělovat. K takovéto situaci například došlo zkraje týdne ve východoslovenské Levoči. Tam na náměstí proti sobě stáli fanoušci extremistů a Kisky. Kotlebovi lidé následně obvinili bývalého prezidenta, že údajně záměrně nechal přivézt do města Romy z okolních osad, aby narušili mítink ĽSNS.