Velká humrová loupež. V USA řeší krádež korýšů za osm milionů korun

Autor: ,
  14:43aktualizováno  14:43
Někdo teď zřejmě bude potřebovat alespoň „tunu rozpuštěného másla“, uvedl v souvislosti s krádeží server NBC News. Náklad humrů v hodnotě 400 tisíc dolarů (8,2 milionu Kč) zřejmě ukradl řidič, který se vydával za legitimního dopravce.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Usmrcení korýši měli být prodáni v řetězci Costco ve státech Minnesota a Illinois. Případ nyní vyšetřuje policie.

Krádež luxusní delikatesy, která se tradičně podává s omáčkou z rozpuštěného másla, nebyla podle ředitele logistické společnosti Rexing Companies Dylana Rexinga náhodná.

„Odpovídá to stále častějšímu vzorci, kdy se zloději vydávají za legitimní dopravce, používají falešné e-maily a jednorázové telefony a kradou cenné zásilky přímo při přepravě,“ uvedl Rexing.

„Pro středně velkou firmu jako je ta naše je ztráta 400 tisíc dolarů značná,“ dodal. Takové situace podle něj zvyšují náklady v celé dodavatelské síti, které nakonec zaplatí zákazníci.

Společnost Costco na žádost o komentář zatím nereagovala.

„Zprostředkovatelé stojí v první linii tohoto problému,“ prohlásil Rexing. Federální agentury by dle jeho slov měly mít moderní nástroje k prosazování práva, aby tak dokázaly držet krok s organizovanými zločineckými skupinami. „Dokud se to nestane, budou takové krádeže nadále narušovat podnikání a ovlivňovat ceny,“ řekl.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.