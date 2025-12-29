Velká humrová loupež. V USA řeší krádež korýšů za osm milionů korun

Usmrcení korýši měli být prodáni v řetězci Costco ve státech Minnesota a Illinois. Případ nyní vyšetřuje policie.
Krádež luxusní delikatesy, která se tradičně podává s omáčkou z rozpuštěného másla, nebyla podle ředitele logistické společnosti Rexing Companies Dylana Rexinga náhodná.
„Odpovídá to stále častějšímu vzorci, kdy se zloději vydávají za legitimní dopravce, používají falešné e-maily a jednorázové telefony a kradou cenné zásilky přímo při přepravě,“ uvedl Rexing.
„Pro středně velkou firmu jako je ta naše je ztráta 400 tisíc dolarů značná,“ dodal. Takové situace podle něj zvyšují náklady v celé dodavatelské síti, které nakonec zaplatí zákazníci.
Společnost Costco na žádost o komentář zatím nereagovala.
„Zprostředkovatelé stojí v první linii tohoto problému,“ prohlásil Rexing. Federální agentury by dle jeho slov měly mít moderní nástroje k prosazování práva, aby tak dokázaly držet krok s organizovanými zločineckými skupinami. „Dokud se to nestane, budou takové krádeže nadále narušovat podnikání a ovlivňovat ceny,“ řekl.