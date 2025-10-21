Takovou loupež, jakou spáchali v neděli neznámí pachatelé v Louvru, je podle expertů schopno naplánovat jen několik málo zločinců, z nichž většinu policie zná. Problematické však bude získat zpět ukradené předměty, protože při podobných loupežích zločinci šperky obvykle rozeberou, diamanty rozřežou na menší kousky a vše prodají.
Christopher Marinello, zakladatel společnosti Art Recovery International zabývající se pátráním po ukradeném umění, uvedl, že napříč Evropou i zbytkem světa počet podobných loupeží v muzeích narůstá. „Pokud máte ve svých sbírkách šperky, měli byste se mít na pozoru,“ varuje expert.
Lupiči se dostali do muzea oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Evženie, se však při útěku zbavili. Zloději odcizili safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III.
Z Louvru odcizili neznámí pachatelé také náhrdelník a náušnice ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparte císařovny Marie Luisy. Ukradli rovněž perlový diadém a dvě brože zmíněné manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Evženie. Celkem podle webu stanice France 24 odnesli zloději 8708 diamantů, 34 safírů, 38 smaragdů a 212 perel.
Francouzská televizní stanice BMFTV zveřejnila video, které údajně zachycuje jednoho z pachatelů při činu. Na záznamu je vidět muž ve žluté pracovní vestě, jak se snaží násilně vniknout do jedné z vitrín v galerii Apollo, která je součástí louvreského muzea.
Podle médií je loupež v Louvru poslední ze série krádeží, které zasáhly nejméně čtyři francouzská muzea. Dnes francouzská prokuratura uvedla, že obvinila ženu čínského původu z krádeže šesti zlatých nuggetů v hodnotě 36,5 milionu Kč z jiného pařížského muzea.
Louvre, jedno z nejznámějších muzeí na světě, je terčem loupeží a krádeží opakovaně. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který stále nebyl nalezen.