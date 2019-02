Krajně pravicový maďarský Jobbik zvažuje kvůli pokutě rozpuštění

BUDAPEŠŤ Maďarská opoziční krajně pravicová strana Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) svolává na 23. února mimořádný sjezd. Předmětem jednání bude zejména vysoká pokuta, kterou minulý týden straně udělil státní kontrolní úřad kvůli nesrovnalostem v účetnictví. V kombinaci s předchozí pokutou od téhož úřadu z loňského roku to podle představitelů strany znamená, že Jobbik nebude schopen postavit kandidátku do voleb do EP.

Jedním z témat sjezdu pravděpodobně bude i návrh na rozpuštění strany, oznámil v úterý její mluvčí György Szilágyi.

Podle portálu 24.hu vyměřil kontrolní úřad straně již loni pokutu 663 milionů forintů (53,7 milionu korun) a počátkem února rozhodl o nové pokutě ve výši 273 milionů forintů (22,1 milionu korun). Podle úřadu byly oba tresty vyměřeny kvůli netransparentnímu financování volebních kampaní. Strana Jobbik považuje obě pokuty za „nezákonné“.

Zvažují rozpuštění

Na mimořádném únorovém sjezdu bude strana podle svého mluvčího zvažovat jak svoje rozpuštění, tak blíže nespecifikovaný „národní odboj“. Pomoci se chce také domáhat na mezinárodních fórech.

Jobbik je v současnosti v maďarském parlamentu nejsilnější opoziční formací. Dříve krajně pravicová strana používající xenofobní hesla v kampani před loňskými parlamentními volbami zmírnila rétoriku ve snaze oslovit větší množství umírněných voličů.

Na přelomu loňského a letošního roku poprvé přistoupila k systematičtější spolupráci s ostatními opozičními stranami v Maďarsku na protivládních demonstracích. Do evropských voleb v květnu letošního roku ale přesto chtěla postavit vlastní kandidátku.