Útočník zabil mimo jiné třiapadesátiletou Izabelu Woźnou, výtvarnici z Velkopolského vojvodství, uvádí stanice TVN 24, podle níž po umělkyni zůstaly čtyři děti včetně jedenáctiletých dvojčat. V pátek přitom byla v Krakově zahájena výstava jejích děl.
„Velkopolské vojvodství přišlo o výjimečného člověka. Při sobotní tragédii v Krakově zahynula Izabela Woźná z obce Rataje u Chodzieže. Byla to velmi talentovaná malířka. Do Krakova odjela, aby tam vystavila své obrazy," uvedla místní činitelka Katarzyna Rzepecká-Andrzejaková podle TVN 24.
Na pomoc dětem zabité ženy mezitím aktivista Damian Žurawski založil sbírku. „Nejsme schopni tuto tragédii zvrátit ani utišit jejich bolest. Můžeme však něco udělat, abychom jim v této nepředstavitelně těžké situaci alespoň trochu pomohli," stojí v popisu sbírky, kde se k 11:00 SEČ nacházelo přibližně 355 tisíc zlotých (necelé dva miliony korun).
Další obětí střelce je podle portálu Onet sedmačtyřicetiletá Ewelina, která působila jako dobrovolnice v charitativní organizaci Szlachetna Paczka. V sobotu se vydala do Krakova s přáteli na výlet, domů se už bohužel nevrátila. „Odešla žena, která milovala lidi, měla obrovské srdce vůči zvířatům a vždy byla nablízku těm, kteří potřebovali pomoc,“ napsala na Facebooku jedna z jejích kolegyň z charity Anna Glinková.
Sobotní útok v centru Krakova podle Onetu nepřežili čtyři ženy a dva muži – tři Polky a jeden Polák ve věku 47 až 61 let, jednapadesátiletá Rakušanka a dvaatřicetiletý Brit. V bytě čtyřiadvacetiletého útočníka v obci Ostrowiec Świentokrzyski pak bezpečnostní složky objevily jeho třiapadesátiletého otce, dvaapadesátiletou matku a jeho mladší sestru. Podle prokuratury je střelec zřejmě zabil před útokem v Krakově.
Samotný útočník, kterého postřelili policisté, zemřel podle úřadů v pondělí ráno v nemocnici. Jeho jednadvacetiletá sestra Magdalena podle TVN 24 studovala na Akademii výtvarných umění v Krakově. Ti, kdo ji znali, na ni vzpomínají jako na srdečnou a skromnou mladou umělkyni.
Lidé mezitím o víkendu v Krakově zapalovali svíčky a pokládali květiny poblíž míst tragédie. V neděli odpoledne se v Krakově konala bohoslužba za oběti. V pondělí chtějí úřady uctít památku zabitých u historického náměstí Rynek Glówny, a to pietní akcí nazvanou Tichý průvod.