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Nemocná královna, plejáda vládců Evropy. Pohřeb Haralda V. v Norsku zastavil čas

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  15:32
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Norsko se loučí s králem Haraldem V. Na snímku manželka norského krále Haakona...

Norsko se loučí s králem Haraldem V. Na snímku manželka norského krále Haakona VIII. Mette-Marit. (9. září 2026) | foto: AP

Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)
Španělský král Felipe VI. s chotí Letizií na pohřbu norského krále Haralda V....
27 fotografií
Pohřeb krále Haralda V. upoutal pozornost světa na norskou metropoli. Rakev oblíbeného panovníka doprovázely na její cestě Oslem desetitisíce lidí. Norskou královskou rodinu v čele s novým panovníkem Haakonem VIII. a královnou Mette -Marit doplnili při obřadu představitelé evropských monarchií, prezidenti a premiéři.
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