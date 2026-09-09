9. září 2026 15:32
Nemocná královna, plejáda vládců Evropy. Pohřeb Haralda V. v Norsku zastavil čas
Pohřeb krále Haralda V. upoutal pozornost světa na norskou metropoli. Rakev oblíbeného panovníka doprovázely na její cestě Oslem desetitisíce lidí. Norskou královskou rodinu v čele s novým panovníkem Haakonem VIII. a královnou Mette -Marit doplnili při obřadu představitelé evropských monarchií, prezidenti a premiéři.
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