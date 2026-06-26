Rekonstrukce má skončit příští rok a vyjde na 369 milionů liber. I po jejím skončení ale král hodlá zůstat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce.
Karel III. ani jeho zesnulá matka, královna Alžběta II., v Buckinghamském paláci od roku 2019 nepřenocovali. Král si v něm však ponechá soukromé pokoje pro vlastní potřebu. Palác zároveň zůstane hlavním dějištěm slavnostních a oficiálních akcí, včetně přijímání zahraničních návštěv.
Královští úředníci zároveň poprvé zveřejnili, kolik Karel III. odvádí na daních. Ve finančním roce 2024/25 zaplatil 12,9 milionu liber, o rok dříve to bylo 11,7 milionu.
Podle agentury Reuters se tak britský panovník řadí mezi stovku největších daňových poplatníků v zemi.
Výzvy k větší transparentnosti královských financí zesílily po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako prince Andrew. Karel III. přitom zveřejňoval informace o placení daní už v době, kdy byl princem z Walesu.
Britští monarchové nejsou ze zákona povinni platit daň z příjmu, dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III., stejně jako jeho matka od roku 1993, je však platí dobrovolně. Konkrétní výši svých odvodů ale dosud nezveřejňoval.