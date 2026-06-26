Po téměř 200 letech přestane být Buckinghamský palác hlavním sídlem britského monarchy

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  9:02aktualizováno  9:02
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Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping...

Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping the Colour, během níž se pravidelně celá královská rodina ukazovala na balkonu Buckinghamského paláce. V posledních letech smí vystoupit jen pracující část královské rodiny. | foto: AP

Král Karel III. zdravil vojáky (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Buckingham Palace, London (6. listopadu 2009)
Londýn (27. května 2026).
Buckingham Palace, London (2. března 2026).
34 fotografií
Buckinghamský palác po téměř 200 letech přestane být hlavním sídlem britského monarchy. Král Karel III. se do něj ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce nepřestěhuje. Královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, že panovník od nástupu na trůn v roce 2022 odvedl na daních přes 30 milionů liber (845 milionů korun).

Rekonstrukce má skončit příští rok a vyjde na 369 milionů liber. I po jejím skončení ale král hodlá zůstat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce.

Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping the Colour, během níž se pravidelně celá královská rodina ukazovala na balkonu Buckinghamského paláce. V posledních letech smí vystoupit jen pracující část královské rodiny.
Král Karel III. zdravil vojáky (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Buckingham Palace, London (6. listopadu 2009)
Londýn (27. května 2026).
34 fotografií

Karel III. ani jeho zesnulá matka, královna Alžběta II., v Buckinghamském paláci od roku 2019 nepřenocovali. Král si v něm však ponechá soukromé pokoje pro vlastní potřebu. Palác zároveň zůstane hlavním dějištěm slavnostních a oficiálních akcí, včetně přijímání zahraničních návštěv.

Královští úředníci zároveň poprvé zveřejnili, kolik Karel III. odvádí na daních. Ve finančním roce 2024/25 zaplatil 12,9 milionu liber, o rok dříve to bylo 11,7 milionu.

Podle agentury Reuters se tak britský panovník řadí mezi stovku největších daňových poplatníků v zemi.

Výzvy k větší transparentnosti královských financí zesílily po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako prince Andrew. Karel III. přitom zveřejňoval informace o placení daní už v době, kdy byl princem z Walesu.

Britští monarchové nejsou ze zákona povinni platit daň z příjmu, dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III., stejně jako jeho matka od roku 1993, je však platí dobrovolně. Konkrétní výši svých odvodů ale dosud nezveřejňoval.

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