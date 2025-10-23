Tématem obřadu byla ochrana stvořeného, což odráží společný zájem papeže a britského panovníka o ekologii. Společnou modlitbu vedli papež a arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell, druhý nejvýše postavený anglikánský duchovní, obřad se konal v latině a angličtině.
Král a papež byli usazeni na stejné úrovni před oltářem v Sixtinské kapli pod známou freskou Posledního soudu od Michelangela. Během zhruba půlhodinového ekumenického obřadu zazněly úryvek z Listu Římanům od Pavla z Tarsu, žalmy či zpěv, jehož text přeložil do angličtiny kardinál John Henry Newman, který byl polovinu svého života anglikánem a pak významným katolickým teologem.
Akce se konala během 10. výročí od vydání encykliky Laudato si´, ve které papež František zdůraznil význam ochrany životního prostředí, varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami a poukázal na potřebu omezit využívání fosilních paliv. Původně se akce měla konat v dubnu, což se nestalo kvůli zdravotním problémům tehdejšího papeže Františka, který ten měsíc zemřel, uvádí vatikánská média.
Po obřadu se papež a král setkají s podnikateli, jejichž firmy usilují o udržitelné podnikání. Karel III. dostane také v papežské bazilice svatého Pavla za hradbami titul královského spolubratra.
Schizma z roku 1534
Očekává se, že čtvrteční návštěva bude znamenat další sblížení mezi katolickou a anglikánskou církví. Obě církve čelí podobným výzvám, například sekularizaci Evropy, neshoda však může panovat na roli žen či LGBT+. Duchovní hlavou anglikánské církve se za několik měsíců stane Sarah Mullallyová, zatímco v katolické církvi se ženy nemohou stát kněžími, a tudíž ani usednout na papežský stolec.
Kvůli schizmatu z roku 1534 Vatikán a Británie dlouho neudržovaly oficiální vztahy. Prvním britským panovníkem, který papeže v jeho státě navštívil, byla královna Alžběta II. v roce 1961 za vlády Jana XXIII.. Tehdy se však neuskutečnil žádný společný náboženský obřad. První papež, který navštívil Británii od odtržení anglikánů, byl až Jan Pavel II. v roce 1982. Spory mezi anglikány a katolíky se promítaly v minulosti například do konfliktu v Severním Irsku.