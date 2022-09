Hendikep Karla III.? Veřejnost chtěla, aby po Alžbětě nastoupil na trůn populárnější William, míní politolog

Lidovky.cz: Jaké jsou reálné možnosti nového panovníka v britském ústavním pořádku, když úplně ke všemu potřebuje souhlas a veřejná vystoupení píše vláda?

Britský panovník panuje, ale nevládne. Delegace vládní moci na premiéra běží plynule už od začátku 18. století. V moderních dějinách je zcela výjimečné, že by král aktivně vstupoval do řádného politického parlamentního procesu. Na začátku 20. století nastalo několik velkých politických krizí a ponaučení z nich bylo, že to není úkol pro panovníka. Ten má ztělesňovat trvalost a stabilitu politických institucí, jednotu národa. Nemá vstupovat do sporů, které národ nějakým způsobem štěpí. Nikdo nemá vědět, koho by panovník volil, zda by hlasoval za brexit, či nikoli.

V souvislosti s referendem o skotské nezávislosti z roku 2014 se ví, že Alžběta II. si jako skotská královna velice přála zachování jednoty Spojeného království. Ale to je snad jediný případ, kdy dala něco najevo. Panovník plní ceremoniální funkce, zajišťuje kontinuitu, představuje svorník, v parlamentu vystupuje jménem vlády. Jedinou pevnou institucí, o níž se toho moc neví, jsou pravidelné schůzky s premiérem za zavřenými dveřmi. Nikdo neví, co na nich zazní, zde má panovník možnost poskytnout vládě zpětnou vazbu, a teoreticky i nepřímo něco ovlivnit.