Rakev s královnou poputuje do Westminsteru. Tam ji vystaví až do pohřbu

Smuteční průvod, jehož se zúčastní král Karel III. nebo jeho synové William a Harry, z Buckinghamského paláce vyrazí do Westminsterského sálu, nejstarší části parlamentu, ve středu odpoledne. Cesta by měla trvat zhruba 38 minut. Ve 3 hodiny odpoledne místního času by rakev měla dorazit do parlamentu.

Karel III. měl v pondělí v parlamentu první projev ve své nové funkci. Znovu v něm kromě jiného ocenil obětavost královny Alžběty II., která Británii vládla 70 let.

Lidé se tak od středy budou moci v centru Londýna poklonit památce panovnice. Vládní komise pro mimořádné události Cobra očekává, že kolem rakve projde okolo 350 000 lidí, zájemců ale bude zřejmě více než dvojnásobek. Na bezpečnost má v britské metropoli v příštích čtyřech dnech dohlížet až 10 000 policistů.