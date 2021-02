Královská rodina údajně lobbovala za udržení realitního impéria, právní kličkou prosadila výjimky v zákoně

Londýn Následovník britského trůnu princ Charles společně s úřadující panovnicí Alžbětou II. údajně lobbovali za udržení majetku královské rodiny. Nájemníci si nemovitosti z princova vévodství odkoupit nemohou, i když v nich celý život bydlí. Královská rodina návrhy vetovala a zasloužila se o výjimky v zákoně. Nespokojení občané praktiky srovnávají s feudalismem. Princ z Walesu obvinění odmítá.

Vévodství Cornwallské je spojeno se řadou investic, nemovitostí a pozemků o rozloze skoro 550 kilometrů čtverečních napříč 21 hrabstvími na území Spojeného království. Značnou část nemovitostí princ z Walesu pronajímá, vévodství mu vydělá okolo 22 milionů liber ročně (asi 638 milionu korun českých). Nájemci nicméně bydlení do soukromého vlastnictví nemohou získat, a to z důvodu výjimek v zákoně. Z ovlivňování legislativy obviňuje královskou rodinu deník Guardian na základě analýzy odtajněných dokumentů z britského Národního archivu.

Královna Alžběta II. se synem Charlesem údajné zneužívají kontroverzní právní praktiku zvanou „souhlas královny“. Díky ní mohou ve výjimečných případech vetovat v parlamentu projednávané zákony. Jedním z případů jsou normy, které zasahují do jejich vlastnictví.

Vládnoucí rodina měla do legislativy za účelem omezení možnosti odkoupení nemovitostí zasáhnout hned třikrát. Poprvé v roce 1967, kdy se projednával zákon, který zajistil možnost za určitých podmínek odkoupit pronajímané objekty.

Odtajněné dokumenty ukazují, že Alžběta II., která byla v tu dobu vlastníkem vévodství, zákon přijala až po konzultacích s tehdejší vládou. Zákon prošel s výjimkami, které vyloučily, že by občané mohli získat jakoukoli část vévodství do soukromého vlastnictví. V roce 1993 a 2002 bylo využito královské veto znovu při pokusech o reformu původního zákona.

Vláda v rámci reforem navrhovala, aby byl umožněn odkup kdysi zchátralé budovy v malé vesnici jménem Newton St Loe v Somersetu, ve které bydlí Jane Giddinsová s manželem již dekády. „25 let jsme do domu dávali peníze a s láskou ho renomovali,“ uvádí nájemnice. Do soukromého vlastnictví však dům kvůli vetu monarchy získat nemohou. Podobných případů existují stovky. „Otázkou je, proč by mělo být dovoleno královské rodině uplatňovat feudální systém jen proto, že se jim to hodí?“ ptá se Giddinsová.

Buckinghamský palác nařčení odmítá. „Všechna obvinění, že princ z Walesu blokoval nebo nedovoleně ovlivňoval legislativu jsou chybná,“ uvedl mluvčí Cornwallského vévodství podle britské stanice Express News.



Dokumenty, která mají usvědčovat královskou rodinu z ovlivňování legislativy, zveřejnil deník v rámci série textů, ve kterých poukazuje na neslučitelnost právní procedury souhlasu královny s principem nezávislosti parlamentu. Další případ popisuje server Lidovky.cz zde.