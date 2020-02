Krampová-Karrenbauerová zůstala ve stínu Merkelové, říká německý politolog Falter

MAINZ (Německo) Klíčovým úkolem pro každého nového předsedu německých křesťanských demokratů (CDU) bude schopnost spojit rozdělenou stranu, říká politolog Jürgen W. Falter.

LN: Co bylo hlavním důvodem, že Annegret Krampová-Karrenbauerová (AKK) neuspěla jako předsedkyně strany?

Především ztroskotala pro nedostatek autority. Dostala se do situace, kdy už ve straně nedokázala prosadit svůj názor. To pak brzdilo i její ambice stát se hlavní kandidátkou strany pro příští volby do Spolkového sněmu, a tím pádem i potenciální německou spolkovou kancléřkou. To, k čemu došlo v Durynsku, kdy v jisté chvíli čelila otevřené vzpouře vlastních regionálních poslanců, bylo pouze poslední kapkou.

Paní Krampovou-Karrenbauerovou od samého počátku dost limitovalo, že neměla dostatečné zkušenosti s fungováním na celostátní úrovni, nemohla se opřít o potřebné sítě podporovatelů, neměla ani spřízněné novináře. Jako by pro ni byly Berlín a tamní vztahy příliš velkými sousty. Je třeba říct, že ti, co spoluvytvářejí politický život v metropoli, vždycky tíhnou k tomu pohlížet svrchu na někoho, kdo tam přišel zvenčí, z provincie. A Krampová-Karrenbauerová byla vždycky vnímána jako regionální politička z ani ne dvoumilionového Sárska.

Její velkou nevýhodou bylo, že když vedení CDU přebírala, byla strana už hodně rozdělená. Zvolila ji pouze těsná většina a během následujících měsíců skoro nedokázala tu druhou polovinu přesvědčit o svých kvalitách. Nehledě na to, že se jí nepodařilo vymanit se ze stínu její předchůdkyně, kancléřky Angely Merkelové.

LN: Až na výjimky mají skoro všechny německé politické strany na vedoucích pozicích západoněmecké politiky. Neukazují události z Durynska a volba tamního premiéra hlasy radikálů na nepochopení toho, jak uvažují východní Němci?

Ano, ale to je oboustranné. Obě části Německa mají odlišné historické zkušenosti, politické kultury a preference. Například CDU je vnitřně rozpolcená. Na východě má ve svých řadách mnoho lidí, kteří trpěli v letech komunismu a pro něž je proto nepředstavitelné zvednout ruku pro kandidáta strany, která je nástupkyni komunistů. Naopak se domnívají, že Alternativa pro Německo (AfD) se v mnohém shoduje s tím, co dříve prosazovala i samotná CDU: rodinné hodnoty, manželství definované jako svazek muže a ženy, určitá skepse vůči Bruselu a naopak sympatie vůči Rusku. Na západě tyto rozdíly nikdo nechápe. No a nesmíme zapomenout ani na postoj známý i z jiných bývalých komunistických zemí, který se staví negativně vůči všemu, co se jim někdo snaží nadiktovat.

LN: Kdo je podle vás favoritem na nového šéfa křesťanských demokratů?

Nejlepší vyhlídky má asi premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, pokud se rozhodne kandidovat. Jeho výhodou je, že má za sebou největší regionální organizaci a někoho takového prakticky nelze obejít. Zatím ohlásil zájem stát se předsedou strany bývalý šéf poslaneckého klubu Friedrich Merz, který ale v rámci CDU dost polarizuje; s Laschetem by se naproti tomu dokázali všichni nějak vyrovnat.

LN: Pokud by ale šlo o to, bodovat ve východním Německu a získat zpět voliče, kteří odešli k AfD, asi by byl favoritem Merz…

Souhlasím. Merz má několik výhod i nevýhod zároveň. K tomu prvnímu patří, že asi nenajdete v řadách CDU lepšího řečníka, který by dokázal strhnout posluchače. Dokáže vyhrocovat témata, a tím vyvolat emoce u politické konkurence, což zase zpětně vede k tomu, že se strana víc vnitřně semkne okolo svého předsedy. V nových spolkových zemích by mu za to určitě tleskali a pokud by nového předsedu vybírali všichni členové, určitě by byl favoritem. Jeho nevýhodou je, že by s ním měli problém sociální demokraté, s nimiž CDU vládne, o Zelených ani nemluvě. Takže Merzův koaliční potenciál je o dost nižší.

LN: A Laschet? Znamenalo by jeho zvolení, že by se na směřování strany téměř nic nezměnilo?

Dá se to předpokládat. Laschet je tváří liberálního křídla strany, v otázce migrace silně podporoval kancléřku Merkelovou. Zároveň ale jako zemský premiér prosazuje politiku tvrdé ruky v oblasti vnitřní bezpečnosti. To mu přináší body u konzervativnějších voličů. Takže názorové spektrum, které by Laschet případně dokázal oslovit, je o něco širší, než jak by tomu bylo u Merze.