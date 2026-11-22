Napadený 21letý muž utrpěl těžké zranění. Ve Wolfsbergu neznámý útočník udeřil krampusáka pěstí do hrudníku. Tento muž zůstal ve skupině dalších čertů, zhruba po 45 minutách ale zkolaboval.
V Klagenfurtu kolem 20. hodiny večer vylezli dva neznámí lidé na střechu obytného domu v ulici Priesterhausgasse. Zapálili tam bengálské ohně, do davu diváků shodili letáky.
Pak rozvinuli velký transparent s rasisticky motivovaným textem namířeným proti mladým mužům s migrantským původem, informuje veřejnoprávní stanice ORF.
Ve všech případech jsou pachatelé neznámí. Incidenty vyšetřuje policie i tajná služba.