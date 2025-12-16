Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí

  15:39
Rusko nechce příměří, které by Ukrajině umožnilo připravit se na pokračování války, ale mír, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kyjev, který se téměř čtyři roky brání ruské agresi, nedávno navrhl příměří po dobu vánočních svátků, zejména pokud jde o útoky na energetickou infrastrukturu. Podle Kremlu ale klid zbraní závisí na tom, zda bude dosaženo mírové dohody, anebo ne.

Válka na Ukrajině

„Chceme mír. Nechceme příměří, abychom dali Ukrajině čas na oddych a k přípravě na pokračování války,“ řekl Peskov.

„Nyní je otázkou, zda dosahujeme, jak říká (americký) prezident (Donald) Trump, dohody, nebo ne. Pokud u Ukrajinců převáží touha nahradit dosažení dohody krátkodobými, neživotaschopnými řešeními, pak pravděpodobně nebudeme připraveni se (do příměří) zapojit,“ dodal mluvčí Kremlu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě (25. září 2025)
Ukrajinští vojáci procházejí kolem poničených budov ve městě Kosťantynivka (8. prosince 2025)
Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025)
Vladimir Putin (1. prosince 2025)
40 fotografií

Moskva podle něj zaujímá konzistentní a transparentní postoj, který je dobře známý jak v USA, tak na Ukrajině. „Chceme zastavit tuto válku, dosáhnout našich cílů, zajistit naše zájmy a zaručit mír v Evropě pro budoucnost,“ řekl Peskov.

Dodal, že Moskva dosud neviděla podrobný návrh bezpečnostních záruk Ukrajině od USA a dalších západních zemí.

Dosažení míru Moskva podmiňuje územními ústupky ze strany Ukrajiny. Moskva nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku, zopakoval dnes náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se ruským vojskům ani za téměř čtyři roky nepodařilo dobýt. Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině.

