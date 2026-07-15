Rusko chystá útoky na infrastrukturu v Polsku či Pobaltí, zní z Litvy

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  10:57aktualizováno  10:57
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Litevský prezident Gitanas Nauseda hovoří s médii při příjezdu na summit EU na...

Litevský prezident Gitanas Nauseda hovoří s médii při příjezdu na summit EU na hradě Alden Biesen v Bilzen-Hoeselt v Belgii. (12. února 2026) | foto: AP

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Rusko plánuje útoky na infrastrukturu v Pobaltí nebo v Polsku, tvrdí litevský prezident Gitanas Nausėda. Podle něj vycházejí tyto informace z údajů zpravodajských služeb. Útoky by mohly být provedeny konvenčními i jinými prostředky, dodal prezident.

Prezident tím potvrdil zprávy, podle nichž mají útoky Moskvy otestovat jednotu zemí NATO, píše litevská stanice LRT.

„Máme takové signály od našich (zpravodajských) služeb,“ řekl prezident pobaltské země v rozhovoru s litevskou tiskovou agenturou BNS. „Služby však nejsou schopny přesně určit místo ani čas, protože to prostě nelze – druhá strana nemusí být vždy na konci plánovacího procesu a my víme pouze o tom, že to plánují a jaký mají cíl,“ dodal. Oznámil rovněž, že bezpečnost kolem energetických a dopravních objektů bude preventivně zpřísněna.

Polský premiér Donald Tusk začátkem tohoto měsíce s odvoláním na informace zpravodajských služeb a spojenců z NATO řekl, že příští měsíce mohou být kritické pro bezpečnost států na východním křídle aliance. Tusk tehdy také varoval zejména před útoky na území Polska a pobaltských států, dodává Reuters.

Moskva obvinění z plánování i provádění sabotáží a dalších útoků na země mimo Ukrajinu pravidelně popírá. Podle ní se jedná o součást protiruské propagandy.

Litva, členská země NATO, sdílí pozemní hranici s ruskou exklávou Kaliningradem a Běloruskem – spojencem Moskvy. Od ruské invaze na Ukrajinu z roku 2022 pobaltská země ztrojnásobila své výdaje na obranu.

15. ledna 2025

Válka na Ukrajině

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