„Panuje všeobecná touha.“ Kreml naznačil možnou schůzku Putina a Trumpa v Číně

Informovala o tom nezávislá ukrajinská agentura Unian s odkazem na ruská média.
„Pokud se nakonec ocitnou společně v Číně, pak se samozřejmě dá předpokládat, že se takové setkání stane předmětem diskuse,“ řekl Peskov.
Vyjádřil se k možnosti třístranné schůzky Putina, Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga. Uvedl, že není známo, do jaké míry se budou harmonogramy lídrů překrývat ani jaká témata by mohla být projednána.
„Existuje všeobecná touha uspořádat takové setkání, ale zatím nevíme, do jaké míry se harmonogramy lídrů shodují. A vlastně zatím nevíme, jaký by mohl být program takového setkání, ale všichni se shodují, že by to bylo velmi užitečné,“ poznamenal Peskov.
Summit v Číně je naplánován na 18. a 19. listopadu v Šen-čenu v provincii Kuang-tung v Číně. Očekává se účast jak Donalda Trumpa a Si Ťin-Pchinga, tak Vladimira Putina.
Kremelský poradce Jurij Ušakov již dříve hovořil o telefonickém rozhovoru, který proběhl mezi americkým a ruským prezidentem, podrobnosti však sdělit nechtěl. Poznamenal ale, že ani jeden z lídrů nechtěl zavěsit první. Dodal také, že Trump „vřele“ poblahopřál Putinovi k jeho narozeninám, které byly 7. října. Poté spolu diskutovali o dodávkách ruských ropných produktů na americký a světový trh.
Trump minulý týden v pátek oznámil, že se s Putinem dohodl, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty (zhruba 2,2 milionu barelů), v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Trumpovo dočasné zmírnění sankcí na ruskou naftu vyvolalo pobouření evropských spojenců i Kyjeva. Zelenskyj označil Trumpův krok za projev očividné slabosti.