Na Ukrajině bude v brzké době nasazen první prapor dobrovolníků z Tatarstánu. Na nášivce mají okřídleného levharta a jejich jednotka se nazývá Alga, což v překladu z tatarštiny znamená vpřed. Do bojů se chystá také dobrovolnický prapor ze sousedního Baškortostánu. Ten by se na frontu měl vydat v srpnu. Už měsíc pak na Ukrajině bojují dobrovolníci z Čečenska, které do zbraně povolal pán této severokavkazské republiky Ramzan Kadyrov.