Kreml vyzývá k vyšetřování výbuchů plynovodu Nord Stream. O důkazech mlží

„Je zjevné, že bez seriózního mezinárodního vyšetřování takového bezprecedentního aktu státního terorismu se nelze obejít. Takové vyšetřování bude vyžadovat součinnost,“ řekl mluvčí Dmitrij Peskov.

Naryškin dříve před novináři hovořil o důkazech svědčících podle něj o tom, že za útoky proti plynovodům byl Západ, ale neupřesnil, jakými důkazy Rusko disponuje.

„Už máme jisté materiály, které ukazují na západní stopu v organizaci a provedení tohoto teroristického činu,“ řekl Naryškin. „Podle mého názoru Západ dělá vše, aby skryl skutečné pachatele a organizátory tohoto mezinárodního teroristického činu,“ dodal.

Agentura Reuters označila Naryškinova tvrzení za dosud nejpřímější obvinění Západu ze strany ruských představitelů.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek označil poškození plynovodů Nord Stream za „akt mezinárodního terorismu“ a uvedl, že Rusko tuto záležitost předkládá k naléhavému projednání v Radě bezpečnosti OSN.

O únicích z plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, které vedou po dně Baltu z Ruska do Německa, tento týden informovaly dánské a švédské úřady. Podle Evropské unie i politiků z jednotlivých evropských zemí stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky. Zatím ovšem není jasné, co přesně poškození způsobilo. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné, a naopak zmiňovalo Spojené státy. Kreml označil za „absurdní“ obvinění Ukrajiny, že Moskva ničí svou infrastrukturu, aby prohloubila energetickou krizi v Evropě a vyvolala na Západě před zimou paniku.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve čtvrtek uvedl, že Severoatlantická aliance by na jakýkoli úmyslný útok proti kritické infrastruktuře spojenců reagovala jednotně a rázně. Poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři podle Stoltenberga vyvolává hluboké obavy.