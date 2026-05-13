Masivní požár Kremlu v Izmajlovu. Rusové zažili skutečnou únikovku

Autor:
  13:36
V úterý večer vypukl na území Kremlu požár. Nešlo nicméně o vládní komplex v centru ruské metropole, ale o kulturní a zábavní komplex Kreml v Izmajlovu, který se nachází na okraji Moskvy. Podle předběžných zpráv v něm začalo hořet uvnitř zařízení pro únikové hry. Plameny se rozšířily na 3 000 metrů čtverečních a byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu.

Návštěvníci řekli, že ucítili kouř, a stihli proto včas vyběhnout ven. Příčinou požáru byl podle předběžných zpráv zkrat a vadné vedení. Nejedná se tak o důsledek ukrajinských vojenských operací.

Ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že požár vypukl v budově s kovovou konstrukcí.

Moskevský Kreml je pevnost v centru metropole na Rudém náměstí. Jde o politické a historické centrum Ruska, ve kterém sídlí ruský prezident a řada státních institucí.

Kreml v Izmajlovu nemá s historickým Moskevským Kremlem nic společného. Jedná se o kulturní a zábavní komplex postavený ve stylu historické pevnosti. Nejen mnozí Ukrajinci na sociálních sítích psali, že hoří „špatný Kreml“.

Kreml v Izmajlovu

Kreml v Izmajlovu

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.