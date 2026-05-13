Návštěvníci řekli, že ucítili kouř, a stihli proto včas vyběhnout ven. Příčinou požáru byl podle předběžných zpráv zkrat a vadné vedení. Nejedná se tak o důsledek ukrajinských vojenských operací.
Ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že požár vypukl v budově s kovovou konstrukcí.
Moskevský Kreml je pevnost v centru metropole na Rudém náměstí. Jde o politické a historické centrum Ruska, ve kterém sídlí ruský prezident a řada státních institucí.
Kreml v Izmajlovu nemá s historickým Moskevským Kremlem nic společného. Jedná se o kulturní a zábavní komplex postavený ve stylu historické pevnosti. Nejen mnozí Ukrajinci na sociálních sítích psali, že hoří „špatný Kreml“.