Máme značné ztráty vojáků. A právě to je pro nás obrovská tragédie, přiznal Kreml

Na otázku, zda je válka pro Rusko ponížením vzhledem k počtu ztracených vojáků, Dmitrij Peskov odpověděl: „Ne, je to špatné pochopení toho, co se děje.“ Ale připustil: „Máme značné ztráty vojáků. A právě to je pro nás obrovská tragédie.“

Mluvčí Kremlu také prohlásil, že Moskva stáhla své vojenské jednotky z okolí Kyjeva a Černihivu, aby prokázala dobrou vůli při rusko-ukrajinských jednáních. K Mariupolu Peskov řekl, že obléhané město je součástí takzvaných lidových republik v ukrajinském Donbasu, jejichž nezávislost na Kyjevu Moskva uznala krátce před svým vpádem do sousední země.

O růstu ztrát ukrajinských sil ve čtvrtek informovalo i ruské ministerstvo obrany. Podobné informace uváděné oběma válčícími stranami nelze nezávisle ověřit.



Ukrajinský generální štáb podle agentury Ukrinform také tvrdí, že Moskva dosud ztratila mimo jiné 698 tanků, 1891 bojových obrněných vozidel, 332 dělostřeleckých systémů, 108 salvových raketometů, 55 systémů protivzdušné obrany, 150 letadel, 135 vrtulníků, 1358 vozidel, 111 bezpilotních letounů, 76 cisteren a čtyři raketová odpalovací zařízení.

Ruská armáda od začátku „zvláštní vojenské operace“, jak Moskva nazývá vojenskou invazi na Ukrajinu, hlásí mimo jiné zničení 125 letadel, 93 vrtulníků, 413 bezpilotních letounů, 227 protiletadlových raketových systémů, 1987 tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 218 raketometů, 866 děl a minometů. Podle agentury TASS to dnes oznámil mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých ozbrojených sil neuvádí a zdrženlivá je pokud jde o ruskou armádu i Moskva.



Ruské ministerstvo obrany naposledy koncem března sdělilo, že během „speciální operace“ přišlo o život 1351 ruských vojáků. Ruská služba stanice BBC ve středu uvedla, že zhruba 20 procent dosud identifikovaných padlých ruských vojáků na Ukrajině jsou důstojníci.