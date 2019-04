,Křesťanská civilizace v sázce´. Orbán představil program do Evropského parlamentu

Budapešť Maďarský premiér Viktor Orbán dnes představil proti imigraci zaměřený program své strany Fidesz před blížícími se volbami do Evropského parlamentu (EP). Vyzval především k tomu, aby rozhodování o otázkách migrace bylo odebráno „bruselským byrokratům“ a vráceno do kompetence členských zemí Evropské unie, informovala agentura MTI.

Žádný stát by podle programu předsedy maďarské vlády neměl být nucen, aby proti své vůli přijímal migranty. Zároveň by nikomu neměl být dovolen příchod do prostoru Evropské unie bez držení odpovídajících platných dokumentů.

Orbán rovněž požaduje, aby EU zastavila vydávání předplacených platebních karet a „migračních víz“ migrantům. Unie by také už neměla dávat žádné peníze organizacím spojeným s americkým finančníkem maďarského původu Georgem Sorosem, které podle premiéra podporují imigraci. Místo toho by podle něj tyto skupiny měly platit za opatření k ochraně hranic přijímané členskými státy.

V programu se rovněž uvádí, že v čele unijních institucí by měli stát protiimigrační činitelé. Jeden z bodů podle agentury MTI také zdůrazňuje, že by neměl být nikdo diskriminován za to, že se identifikoval jako křesťan.

Uvedená opatření Orbán označil za klíčová pro zastavení imigrace a zachování křesťanské kultury a vyzval voliče, aby program jeho strany podpořili. „V nadcházejících parlamentních volbách je v sázce naše křesťanská civilizace,“ prohlásil.

Nadcházející volby rozhodnou podle Orbána o tom, zda Evropská unie bude mít v budoucnu proimigrační nebo protiimigrační vedoucí představitele. Zda „Evropa bude nadále patřit Evropanům, nebo masám z jiných civilizací. Zda můžeme zachránit svou křesťanskou, evropskou kulturu, nebo zda ustoupíme multikulturalismu“, citovala agentura MTI Orbána.

Volby do Evropského parlamentu se ve všech členských zemích Evropské unie budou konat v období od 23. do 26. května. V Maďarsku byly vypsány na 26. května.