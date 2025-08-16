Krev, plameny a slzný plyn v ulicích Bělehradu. Srbské nepokoje eskalují

Srbská policie v pátek večer v Bělehradě použila slzný plyn a zásahová vozidla k rozehnání protivládních demonstrantů, kteří na strážce pořádku házeli světlice a dělobuchy. Podle agentury Reuters šlo o výraznou eskalaci devět měsíců trvajících protestů. V centru metropole demonstranti převraceli a zapalovali kontejnery či strom, dodala agentura.
Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními demonstranty, použila proti nim i slzný plyn. (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Podle policie se lidé shromáždili před budovou generálního štábu armády, kterou v roce 1999 bombardovaly armády Severoatlantické aliance. Demonstrace se konaly také v dalších městech, včetně Nového Sadu, Niše, Kragujevace a Valjeva. Slzný plyn nasadila policie také v Niši, ale úřady neuvedly, kolik lidí bylo zraněno.

Třídenní střety mezi policií a znesvářenými tábory odpůrců a stoupenců autokratického prezidenta Aleksandara Vučiče si vyžádaly desítky raněných, zatčeno bylo 47 lidí, uvedl Reuters.

Nepokoje, které tento týden vypukly v hlavním městě Bělehradě a na dalších místech Srbska, představovaly vážné vyhrocení více než devět měsíců trvajících, dosud převážně poklidných demonstrací v této balkánské zemi.

Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil šestnáct lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek.

Protivládní protesty od té doby přitáhly statisíce lidí. V poslední době začali prezidentovi přívrženci pořádat protidemonstrace, což vyvolalo obavy z propuknutí násilí. Vučić vládne v Srbsku už dvanáct let. Mandát mu končí v roce 2027, kdy by se měly v Srbsku vedle prezidentských konat i parlamentní volby.

