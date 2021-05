Kritička Trumpa nejspíš skončí ve vedení republikánů. Nahradí ji ‚Češka‘, která lépe reprezentuje stranu

WASHINGTON/PRAHA Vedení republikánské strany se nejspíš zbaví své „trojky“ Liz Cheneyové – důvodem je její neutuchající kritika bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Nahradit by ji mohla „Češka“ Elise Stefaniková, která podle republikánů lépe reprezentuje stranu jako celek.

Cheneyovou čeká v úterý pomyslná hodina H. V 15 hodin středoevropského času ji její kolegové podrobí internímu hlasování o sesazení z vysoké republikánské pozice ve Sněmovně reprezentantů.



Je vysoce pravděpodobné, že Cheneyová hlasování neustojí a nahradí ji kongresamnka s česko-italskými kořeny Elise Stefaniková. Šestatřicetiletá zástupkyně státu New York by se tak stala vůbec nejmladší ženou, která kdy pronikla do takto vysoké funkce v jakékoli americké straně.

Bylo by to zároveň již druhé její významné prvenství poté, co se v roce 2014 stala nejmladší ženou zvolenou do Sněmovny reprezentantů v historii Spojených států amerických.

Pokud měla Cheneyová jakoukoli šanci hlasování ustát, v pondělí jako by se jí dobrovolně vzdala svým názorovým článkem pro liberální deník The Washington Post. V textu nazvaném „Republikánská strana stojí na rozcestí“ opět ostře zkritizovala bývalého prezidenta Trumpa, jenž se stále těší značné přízni republikánské základny. Mimo jiné zopakovala svou výzvu k sestavení nezávislé vyšetřovací komise k útoku na Kapitol z 6. ledna tohoto roku.

Šrámy na pověsti

Tím si ale své spolustraníky mohla jen stěží získat. Ti se totiž obávají, že by se komise pod patronací Kongresu, jemuž v obou komorách vévodí demokraté, zvrátila ve stranickou „komedii“.

Stejnou kritikou republikáni počastovali už druhou ústavní žalobu, kterou konkurenční strana na bývalého prezidenta uvalila v lednu právě kvůli útoku na Kapitol. Cheneyová tehdy takzvaný impeachment podpořila, což je pro mnohé další šrám její konzervativní pověsti.

Podle demokratů jde Cheneyová „pod nůž“, protože se vzepřela kultu osobnosti Donalda Trumpa, jenž straně dominuje. Její postoj je u nich interpretován jako hlas svědomí proti nebezpečnému politickému proudu, který ohrožuje americkou demokracii.

Ocenili ho již přední demokraté jako předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová či bývalý prezidentský kandidát Bernie Sanders. A to i přesto, že stávající republikánská „trojka“ má jeden z nejkonzervativnějších legislativních rejstříků v celém americkém Kongresu.

„Nedělá svou práci“

„Republikánům nerozumím,“ komentoval situaci minulou středu americký prezident Joe Biden. Liberální američtí komentátoři připomínali, že v minulosti Biden hovořil o po-trumpovském „probuzení“ republikánů a návratu k neokonzervativnímu proudu, jenž straně dominoval před nástupem populisticko-libertariánského křídla reprezentovaného Trumpem, ale též většinou republikánů ve Sněmovně reprezentantů.

Podle republikánů by měla Cheneyová naopak skončit proto, že de facto nedělá svou práci. Jejím hlavním úkolem coby předsedkyně Republikánské konference je totiž takzvaný „messaging“ – sjednocování stranického tónu a jeho prezentace voličům. Podle jejích republikánských kritiků je však „messaging“ Cheneyové v současnosti diametrálně odlišný od zbytku strany, což může Velkou starou stranu, jak se republikánům přezdívá, poškodit ve volbách do Kongresu v příštím roce.

„Neexistuje žádné oprávnění být ve vedení,“ řekl k tomu komentátor televize ABC a bývalý republikánský kandidát na prezidenta Chris Christie. Cheneyová podle něj ví, co dělá a dělá to vědomě.

Politika v novém klíči

Spor o Cheneyovou lze vnímat také jako další epizodu širšího sporu o Trumpa a „trumpismus“, který v Republikánské straně probíhá od roku 2016. Neokonzervativní křídlo strany, reprezentované bývalým prezidentem Georgem W. Bushem, bývalým prezidentským kandidátem Mittem Romneyem a dalšími, totiž bývalého developera Trumpa nikdy nepřijalo jako politického a ideového lídra své strany. Toto křídlo je však v čím dál víc zřetelné menšině.

Cheneyová sama představuje personální propojení se starou érou republikanismu snad lépe než kdo jiný. Je totiž dcerou Dicka Cheneye, v letech 2001až 2009 viceprezidenta George W. Bushe. Právě Cheney je považován za jednoho z klíčových architektů americké invaze do Iráku v roce 2003, která je u trumpovského křídla republikánů velmi nepopulární. To je také důvod, proč Trump jeho dceru s oblibou označuje za „válečnou štváčku“.