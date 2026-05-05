Krize v Hormuzu nemá vojenské řešení, míní šéf íránské diplomacie

  7:01aktualizováno  7:01
Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026) | foto: AP

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)
Hormuzský průliv (17. dubna 2026)
Arakčí prohlásil, že mírová jednání zprostředkovaná Pákistánem dosahují pokroku, zároveň ale varoval Spojené státy i Spojené arabské emiráty (SAE), aby se nenechaly zatáhnout do pasti začarovaného kruhu.

Emiráty v pondělí čelily vzdušnému útoku, který způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře. Ve Fudžajře ústí ropovod, kterým SAE přepravují část ropy v situaci, kdy Teherán již několik týdnů blokuje dopravu v Hormuzském průlivu. Podle AP se íránské útoky zdají být odpovědí na čerstvou snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znovuotevřít strategický Hormuzský průliv.

Trump v neděli oznámil, že od pondělí začnou americká válečná plavidla doprovázet Hormuzským průlivem obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu. Operaci označil jako Projekt Svoboda. Podle Arakčího se ale operace dostala do patové situace.

Americká armáda nicméně uvedla, že úžinou s podporou torpédoborců propluly dvě americké obchodní lodě. Armáda však neupřesnila, kdy se tak stalo, poznamenal Reuters. Teherán tvrdí, že se tak nestalo v posledních hodinách. Trump v souvislosti s operací varoval Írán, že ho zcela zničí, pokud bude útočit na americká plavidla.

USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě.

30. dubna 2026

