Ukrajinci zasáhli Rusům klíčovou stanici přečerpávající naftu pro armádu

Na přečerpávací stanici zaútočily jednotky raketových vojsk a bezpilotních systémů ve spolupráci se speciálními silami armády a tajné služby SBU.
Vojenská rozvědka HUR pak oznámila, že ukrajinské drony na anektovaném Krymu zasáhly ruský radarový komplex 91N6E, který je součástí protivzdušného systému S-400 „Triumf“.
„Další takzvaný ‚Triumf‘ okupantů na poloostrově oslepl. Vypadá to na fiasko. Demilitarizace dočasně okupovaného Krymu pokračuje,“ uvedla zpravodajská služba. HUR stejně jako generální štáb zprávu o útoku doprovodila záběry z náletu.
„Ozbrojené síly nadále přijímají účinná opatření k podkopání vojenského a ekonomického potenciálu ruské armády, zejména jejích logistických schopností, a k donucení okupantů k ukončení agresivní války proti Ukrajině,“ zdůraznilo velení ozbrojených sil napadené země.
Ukrajinské drony v posledních dnech podnikly sérii útoků na ruské rafinerie, v důsledku poklesla jejich výroba. Podle ruských médií nedostatek benzinu pociťuje několik ruských regionů, včetně anektovaného Krymu.