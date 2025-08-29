Ukrajinci zasáhli Rusům klíčovou stanici přečerpávající naftu pro armádu

  16:41aktualizováno  16:41
Ukrajinské síly během noci zasáhly v Brjanské oblasti na západě Ruska stanici, která slouží k přečerpávání nafty pro ruská vojska, oznámil ukrajinský generální štáb. Stanici u obce Najtopoviči, schopnou přečerpat přibližně 10,5 milionu tun nafty ročně, označil za strategický objekt. Ukrajinci zároveň zasáhli na Krymu protivzdušný systém S-400.

Válka na Ukrajině

Na přečerpávací stanici zaútočily jednotky raketových vojsk a bezpilotních systémů ve spolupráci se speciálními silami armády a tajné služby SBU.

Stanice pro přečerpání nafty u ruské obce Najtopoviči
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR zveřejnila záběry útoku na ruský radarový komplex 91N6E, který je součástí protivzdušného systému S-400 „Triumf“, na okupovaném poloostrově Krym. (28. srpna 2025)
6 fotografií

Vojenská rozvědka HUR pak oznámila, že ukrajinské drony na anektovaném Krymu zasáhly ruský radarový komplex 91N6E, který je součástí protivzdušného systému S-400 „Triumf“.

„Další takzvaný ‚Triumf‘ okupantů na poloostrově oslepl. Vypadá to na fiasko. Demilitarizace dočasně okupovaného Krymu pokračuje,“ uvedla zpravodajská služba. HUR stejně jako generální štáb zprávu o útoku doprovodila záběry z náletu.

„Ozbrojené síly nadále přijímají účinná opatření k podkopání vojenského a ekonomického potenciálu ruské armády, zejména jejích logistických schopností, a k donucení okupantů k ukončení agresivní války proti Ukrajině,“ zdůraznilo velení ozbrojených sil napadené země.

Ukrajinské drony v posledních dnech podnikly sérii útoků na ruské rafinerie, v důsledku poklesla jejich výroba. Podle ruských médií nedostatek benzinu pociťuje několik ruských regionů, včetně anektovaného Krymu.

Válka na Ukrajině

