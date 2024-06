Zasáhnout Rusko tam, kde ho to bolí. Ukrajina utahuje smyčku kolem Krymu

Poslední rány zasadili Ukrajinci v pátek, kdy při kombinované operaci námořnictva a armády zasáhli trajektové přístaviště a ropný terminál v přístavu Kavkaz. Ten se nachází na ruské straně Kerčského průlivu, který odděluje Krym od Ruska. O útoku informoval ukrajinský generální štáb ve své zprávě.

O několik hodin dříve Ukrajinci zasáhli přístaviště i na krymské straně a poškodili dva železniční trajekty. Avanguard a Conro Trader hrají klíčovou roli pro schopnost Ruska udržet zásobování Krymu.

Most přes Kerčský průliv poškodila série ukrajinských útoků v letech 2022 a 2023. Od té doby byl sice opraven, ale i tak není s to zvládnout těžké nákladní vlaky. To znamená, že ho Rusko nemůže používat pro těžkou vojenskou techniku – například obrněná vozidla, řekl webu Politico mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk.

To nutí Rusko spoléhat se na silniční a železniční spojení napříč okupovanou Ukrajinou. Vlaky a kamiony jsou tak v dosahu ukrajinských útoků.

„Vzhledem k tomu, že železniční trať, kterou Rusové staví přes okupovaná území Ukrajiny, ještě není dokončena, je tento civilní trajekt hlavní logistickou trasou jejich armády,“ řekl Pletenčuk. „Jejich námořní logistika je také dávno pryč,“ dodal s tím, že Ukrajina zničila čtyři vyloďovací lodě a pět jich vážně poškodila.

Poslední údery jsou součástí složité ukrajinské operace, která má za cíl, aby Rusko nad Krymem ztratilo kontrolu. Kromě zaměřování logistických cílů Ukrajinci použili námořní drony a pobřežní střely ke zničení nebo poškození nejméně 27 ruských válečných lodí a jedné ponorky. Kyjev také zaútočil na ruská letiště a námořní základny, což donutilo Moskvu přesunout svou flotilu na východ podél pobřeží Černého moře do ruského přístavu Novorossijsk.

Protivzdušná obrana poloostrova se také neustálými útoky degraduje.

„Dokud budou ruští okupanti na ukrajinském Krymu, bude tam pravidelně něco explodovat,“ řekl Pletenčuk.

Ukrajinci pomocí dronů a raket dlouhého doletu Neptun zasáhli v pátek v ranních hodinách ruský Krasnodar. K útoku na krymskou stranu průlivu byly použity rakety ATACMS americké výroby, uvedl ukrajinský generální štáb .

To je v souladu se současnými americkými požadavky, aby zbraně dodané USA zasahovaly z ruského území jen oblasti severně od souženého ukrajinského města Charkov.

Kyjev uvedl, že při útocích byly zasaženy klíčové cíle. „Moderní a účinná ruská protivzdušná obrana opět ukázala, jak je bezmocná proti našim raketám a bezpilotním systémům. Nedokázala ochránit důležitá zařízení používaná pro logistiku a zásobování ruské armády,“ pochlubila se ukrajinská armáda.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo sestřelení pěti protilodních raket Neptun a 29 dronů nad krasnodarským územím s tím, že se armádě podařilo zabránit „ukrajinskému teroristickému útoku“.

Kyjev takovéto označení pochopitelně odmítá. „Ukrajina nezasahuje civilní cíle, ale pouze prostředky, které Rusko používá pro vojenské účely,“ řekl Pletenčuk. „Rusové nás odsuzují, ale nikdy neukazují škody, protože vědí, že jsme zasáhli pouze vojenské cíle.“