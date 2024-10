Hurikán Oscar si na Kubě vyžádal šest životů, země dál řeší výpadky elektřiny

„Bohužel, podle předběžných informací, šest lidí přišlo o život v obci San Antonio del Sur v provincii Guantanámo,“ sdělil prezident v projevu odvysílaném státní televizí.

Hurikán Oscar v noci z neděle na pondělí dorazil nad východní Kubu a později zeslábl na tropickou bouři, informovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC).V nížinách na východě Kuby byly hlášeny záplavy a bouřkové vlnobití, jež poškodilo několik domů ve městě Baracoa.

Miliony Kubánců se přitom už několik dní potýkají s rozsáhlými výpadky elektřiny. Ve čtvrtek Kuba zažila do té doby největší letošní výpadek elektřiny, který postihl polovinu země a v některých provinciích trval až 20 hodin.

Premiér Manuel Marrero proto ve stejný den vyhlásil dočasné omezení činnosti úřadů, které nejsou nezbytné pro chod země. Zavřely se též školy. Nemocnice fungují nepřetržitě díky vlastním generátorům.

V pátek pak blackout postihl téměř celou Kubu, která má asi deset milionů obyvatel. Několik hodin poté, co se podařilo dodávky částečně obnovit, postihl v sobotu zemi další výpadek elektřiny. V sobotu večer byla bez proudu velká část západní Kuby, včetně Havany. Výpadky elektřiny znamenají na ostrově i přerušení dodávek vody a v horkém počasí nyní komplikují život lidem také kvůli nefungujícím ledničkám.

Protesty v ulicích

Hlavní město Havana zůstává z velké části ochromeno a zbytek ostrova se připravoval na čtvrtou noc rozsáhlého výpadku dodávek elektřiny, který vyvolal několik malých protestů a výstrahu vlády, že přísně potrestá jakékoliv nepokoje, napsala agentura AP.

V hlavním městě protestovalo několik desítek lidí, někteří bouchali hrnci a pánvemi na ulicích, jiní se připojili z balkónů. Demonstranti tvrdili, že jim ani neteče voda, a nejméně jednu ulici zablokovali odpadky. „Země se úplně zastavila,“ postěžovala si pětapadesátiletá Mayde Quiñonesová, která je v domácnosti, kde se stará o osmdesátiletou tchyni.

Kubánská vláda má nízkou toleranci k občanské neposlušnosti. „Nedopustíme vandalismus, ani nedovolíme, aby někdo rušil klid lidí,“ varoval v televizi prezident Miguel Díaz-Canel.

Nynější výpadek elektřiny je považován za nejhorší od předloňského hurikánu Ian - a to Oscar udeřil na východě ostrova, kde se nacházejí důležité elektrárny, což může obnovu dodávek dále zkomplikovat, jak upozornil ministr energetiky Vicente de la O Levy.

To vše je součástí hluboké ekonomické krize, která podnítila exodus více než půl milionu Kubánců do USA. Tisíce dalších míří do Evropy. Kubánská vláda a její spojenci obviňují z ekonomických problémů embargo USA trvající 62 let, Bílý dům naopak poukazuje na dlouhodobě špatnou hospodářskou politiku kubánské vlády. Elektřina je na Kubě sice relativně levná, ale čím dál nedostupnější, podotkla AP.