Na invazi z USA jsme připravení, vzkázal prezident Kuby k výročí pokusu v Zátoce sviní

  19:56aktualizováno  19:56
Kuba je připravená čelit vojenské agresi ze strany Spojených států, oznámil prezident Miguel Díaz-Canel. U příležitosti 65. výročí pokusu o americkou invazi v Zátoce sviní znovu potvrdil socialistický ráz ostrova, kde komunisté vládnou od roku 1959. Americký prezident Donald Trump v lednu zesílil ekonomický tlak na ostrov zablokováním dodávek ropy a zemního plynu v naději, že tamní režim padne.
Kubánci si v Havaně připomněli 65. výročí pokusu o americkou invazi v Zátoce sviní. Na snímku je kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. (16. dubna 2026) | foto: Reuters

„Situace je mimořádně obtížná a vyžaduje, abychom byli připraveni čelit vážným hrozbám, mezi nimiž je i vojenská agrese. Nechceme ji, je ale naší povinností být připraveni ji odvrátit a, pokud by byla nevyhnutelná, zvítězit,“ řekl prezident v centru metropole Havany před několika tisíci lidmi, kteří přišli oslavit neúspěch pokusu o invazi z roku 1961.

„Vytvořili lživý a velmi cynický příběh o Kubě jako o státu v úpadku. Ona ale není v úpadku, je v obležení,“ dodal Díaz-Canel.

Mezi 15. a 19. dubnem 1961 se 1 400 kubánských emigrantů, vyzbrojených, vycvičených a financovaných americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA), vylodilo v Zátoce sviní na západě ostrova a pokusilo se svrhnout režim diktátora Fidela Castra (1926-2016).

Kubánci si v Havaně připomněli 65. výročí pokusu o americkou invazi v Zátoce sviní. Na snímku je kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. (16. dubna 2026)
Kubánci si v Havaně připomněli 65. výročí pokusu o americkou invazi v Zátoce sviní. Na snímku je kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. (16. dubna 2026)
Operace začala po kubánské agrární reformě a rozsáhlém znárodňování pozemků a amerických podniků, bez slibované letecké podpory USA však skončila naprostým debaklem a ještě více vyhrotila vztahy mezi Washingtonem a Havanou.

„Myslím si, že je rozdíl mezi rokem 1961 a dneškem, co je ale stejné, je to, že lid je připraven bránit svou suverenitu, ať to stojí cokoli,“ řekla dvaaosmdesátiletá María Regueiroová, která se shromáždění účastnila.

Tvrdý postup vůči Kubě prosazuje Trump i představitelé jeho administrativy, podle kterých ostrov potřebuje výraznou změnu. Spojené státy vůči Kubě uplatňují už desítky let blokádu a začátkem ledna také unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Trump poté zakázal dodávky ropy z Venezuely na Kubu a pohrozil sankcemi zemím, které by ropu na karibský ostrov dodávaly.

Washington embargo uvolnil koncem února, kdy povolil prodej paliva tamním podnikatelům s podmínkou, že z něj nebudou profitovat státní instituce. Trump rovněž na konci března povolil z humanitárních důvodů připlutí prvního ropného tankeru, ruského plavidla Anatoly Kolodkin.

Havana tentýž měsíc potvrdila, že s Washingtonem vede rozhovory s cílem řešit vzájemné spory, k aktuálnímu stavu jednání se však podle agentury AFP vyjadřuje velmi zdrženlivě.

