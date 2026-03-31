První ropa po měsících blokády. Ruský tanker zakotvil na krizí zmítané Kubě

Autor: ,
  18:05aktualizováno  18:05
V kubánském přístavu Matanzas v úterý odpoledne přistál tanker s ruskou ropou. Jedná se o první dodávku ze zahraničí od začátku ledna, kdy Spojené státy vyhlásily na ostrov ropné embargo. Washington povolil přistání ruského tankeru kvůli humanitárním důvodům. Blokáda v uplynulých třech měsících uvrhla ostrov, kde vládne komunistická strana, do hluboké energetické krize.
Ropný tanker plující pod ruskou vlajkou Anatoly Kolodkin připlouvá do kubánského přístavu Matanzas (31. března 2026) | foto: AP

36 fotografií

Ruský tanker Anatoly Kolodkin připlul do nejvýznamnějšího kubánského ropného přístavu Matanzas ráno místního času. Na palubě má na 100 000 tun ropy, což je množství, které by mohlo pokrýt kubánskou spotřebu na devět až 12 dní.

Ropa se však nedostane ke koncovým spotřebitelům hned. Podle expertů, které cituje agentura EFE, bude zapotřebí 20 až 30 dní pro vykládku, zpracování ropy a distribuci ropných produktů a paliva. Loď z Ruska vyplula 9. března.

Hlavními dodavateli ropy pro Kubu, která nemá vlastní zdroje, které by ve výraznější míře pokryly národní spotřebu, byly Venezuela a Mexiko. Obě země ale pod tlakem USA se svými dodávkami v uplynulých měsících přestaly, ačkoliv mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tento týden dala najevo, že by Mexiko mohlo svůj postoj přehodnotit.

Nedostatek ropy prohloubil energetickou a hospodářskou krizi na Kubě, kde úřady omezily základní služby. Vedle toho jsou na denním pořádku plánovaná přerušení dodávek elektrického proudu a ostrov opakovaně zažívá celostátní výpadky energie.

Tvrdý postup vůči Kubě prosazují americký prezident Donald Trump a představitelé jeho administrativy, podle kterých Kuba potřebuje výraznou změnu. Vůči Kubě Spojené státy uplatňují již desítky let blokádu, které vláda přisuzuje hlavní hospodářské problémy ostrova. Podle expertů část problémů tkví také ve státem řízené ekonomice.

Americký prezident se však v pondělí k ruským dodávám vyjádřil smířlivě: „Pokud nyní nějaká země, ať už je to Rusko, nebo ne, chce poslat ropu na Kubu, nemám s tím problém,“ řekl Trump.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.