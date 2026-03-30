Kuba nedostává několik měsíců kvůli americké blokádě dodávky ropy ze zahraničí, což dusí její ekonomiku. Úřady na ostrově výrazně omezily základní služby a každý den jsou rozsáhlá přerušení dodávek elektrického proudu.
Nyní je ale v kubánských vodách sankcionovaný tanker, který je podle Reuters součástí ruské stínové flotily. S pomocí těchto lodí Moskva obchází protiruské sankce, kterým kvůli invazi na Ukrajinu čelí.
Spojené státy, které po americkém únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura na počátku ledna zpřísnily přístup ke Kubě, nyní postoj očividně mění. Trump dříve hrozil sankcemi zemím, které by ropu na Kubu dodávaly.
Nyní má ale jiný názor. „Pokud nyní nějaká země, ať už je to Rusko, nebo ne, chce poslat ropu na Kubu, nemám s tím problém,“ řekl americký prezident.
Trump zároveň dodal, že s Kubou už je konec. „Kuba je vyřízená. Mají velmi špatný režim. Mají velmi špatné a zkorumpované vedení a pokud dostanou loď s ropou, tak je to jedno,“ řekl. Poznamenal, že by tankery k ostrovu pustil, protože Kubánci potřebují palivo.
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus označil minulý týden situaci na Kubě za hluboce znepokojivou. Vážný nedostatek energií podle něj narušuje poskytování péče a ohrožuje životy lidí včetně těhotných žen a onkologických pacientů.