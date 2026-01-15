Agenti amerického ministerstva obrany zařízení koupili během tajné operace už před více než rokem, na konci mandátu prezidenta Joea Bidena, uvádí stanice CNN. Přesná cena není známá, zdroje televize však hovoří o „osmimístné částce“, tedy nejméně 10 milionech dolarů. Neví se ani, od koho nebo kde zařízení získali.
Od té doby se nicméně testuje a prověřuje. Podle jednoho ze zdrojů sice není zcela ruského původu, ale obsahuje ruské komponenty. A vysílá pulzní rádiové vlny, což přispívá k přesvědčení části úředníků a vědců, že právě tento stroj, jenž se bez problému vejde i do běžného batohu, mohl za problémy diplomatů a dalších pracovníků ambasády USA v Havaně.
Oběti záhadného onemocnění, mezi něž patřili i agenti CIA, příbuzní těchto lidí a později i diplomaté zaměstnaní mimo Kubu, už od roku 2016 hlásili neurologické potíže včetně bolesti hlavy, únavy, deformace sluchu, ale i závratí a nevolnosti. Ačkoliv se brzy začalo spekulovat o tom, že problémy způsobují „akustické útoky“ vedených vládou cizí země, dodnes záležitost nemá oficiální a jasné vysvětlení.
24. října 2017
Úřady soubor případů vedou coby „anomální zdravotní příhody“, pro které nemají ustálenou definici. A například CIA v roce 2022 oznámila, že považuje za nepravděpodobné, že by Rusko nebo jiná zahraniční nepřátelská země prováděla takto rozsáhlé útoky na Američany cíleným vyzařováním energie. Představitelé tajných služeb opakují, že pro tuto teorii není dostatek důkazů. Vinu už veřejně odmítlo i Rusko.
Pacienti, z nichž mnozí kvůli utrpěným potížím museli přerušit nebo zcela ukončit kariéru, si však stěžují, že vláda popírá jejich zdokumentované potíže a ignoruje důkazy o tom, že Rusové útočí na vládní představitele.
Se získaným zařízením se nicméně situace začala posouvat a představitelé ministerstva obrany považovali své zjištění za natolik závažné, že na konci loňského roku informovali výbory pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů a Senátu. Nyní se také někteří obávají, že se technologie použitá vůči diplomatům ukáže funkční a že už o zařízení projevily zájem i další země.
Některé oběti tak považují získání tohoto zařízení za možné zadostiučinění. „Pokud (americká vláda) skutečně odhalila taková zařízení, pak CIA dluží všem obětem sakra velkou a veřejnou omluvu za to, že s námi zacházela jako s vyvrheli,“ říká Marc Polymeropoulos, jeden z prvních důstojníků CIA, který veřejně promluvil o zraněních, jež podle svých slov utrpěl v roce 2017 při útoku v Moskvě.
10. srpna 2017