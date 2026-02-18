„Krab“ se zdeformovaným prstem. Rubio tajně jedná s vnukem Raúla Castra

  16:11aktualizováno  16:11
Americký ministr zahraničí Marco Rubio vede tajná jednání s vnukem bývalého kubánského vůdce Raúla Castra. A to v době, kdy Spojené státy vyvíjejí na režim v Havaně nebývalý tlak. S odvoláním na tři nejmenované zdroje to napsal portál Axios. Rozhovory s Raúlem Guillermem Rodríguezem Castrem se konají mimo oficiální struktury kubánské vlády a svědčí o tom, že vláda USA vnímá čtyřiadevadesátiletého revolucionáře jako toho, kdo v komunistické ostrovní zemi rozhoduje.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro a jeho dědeček, bývalý vládce Kuby Raúl Castro...

Raúl Guillermo Rodríguez Castro a jeho dědeček, bývalý vládce Kuby Raúl Castro (26. července 2018) | foto: Profimedia.cz

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)
Papež František, bývalý kubánský vůdce Raúl Castro a jeho vnuk Raúlito (zleva,...
Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel se účastní shromáždění v Havaně na znamení...
Kuba pod americkou ropnou blokádou trpí nedostatkem jídla, elektřiny, ale i...
„Nenazýval bych to vyjednáváním, ale spíše diskusí o budoucnosti,“ sdělil webu vysoce postavený představitel americké administrativy. „Postoj vlády USA je takový, že tento režim musí pryč. Ale to, jak to přesně bude vypadat, je na něm (prezidentu Donaldu Trumpovi), a ten se teprve rozhodne. Rubio stále jedná s vnukem,“ dodal činitel.

Rubio a jeho tým považují Castrova jednačtyřicetiletého vnuka a jeho okruh za zástupce mladších podnikatelsky orientovaných Kubánců, v jejichž očích revoluční komunismus selhal a kteří vidí sbližování s USA jako hodnotné, píše Axios. Castro mladší, přezdívaný Raúlito, je v politických kruzích znám také pod přezdívkou El Cangrejo (Krab), a to kvůli svému deformovanému prstu.

Kubu sužuje vážná energetická krize vyvolaná tlakem Spojených států. Země se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Havana přišla na začátku roku o dodávky ropy z Venezuely, od svého hlavního spojence. Stalo se tak poté, co Spojené státy zaútočily na Venezuelu a unesly jejího dlouholetého autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Trump také podepsal exekutivní příkaz, který Washingtonu umožňuje uvalit cla na státy prodávající Kubě ropu.

Rozhodnutí Washingtonu ponechat ve Venezuele u moci členy Madurovy vlády však podle Axiosu některým Kubáncům naznačilo, že Trump a Rubio jsou ochotni uzavírat dohody s rivaly uvnitř režimu. Madurova viceprezidentka Delcy Rodríguezová se po Madurově únosu stala prozatímní prezidentkou.

Rubio a další představitelé a poradci Trumpovy administrativy byli předtím v kontaktu s venezuelskými elitami podobně, jako to teď dělají na Kubě, sdělily zdroje Axiosu. „Hledají na Kubě další Delcy,“ řekl jeden ze zdrojů obeznámený s rozhovory.

Trumpovi poradci kromě Castra mladšího mluvili s dalšími vlivnými Kubánci. Vztah s ním však vnímají jako ten nejdůležitější, který je na ostrově třeba kultivovat. Je oblíbencem svého dědečka, sloužil jako jeho osobní bodyguard a má spojence ve vedení armádního obchodního konglomerátu GAESA, uvedl jeden ze zdrojů Axiosu, který rozhovory Castra mladšího a Rubia, syna kubánských přistěhovalců, označil za překvapivě přátelské.

Rubio nehovořil s kubánským prezidentem Miguelem Díazem-Canelem ani s dalšími vysoce postavenými vládními představiteli. Trumpova administrativa je vnímá jako komunistické aparátčíky, kteří si ani nedokáží představit jednat o změně na Kubě, uvedl další zdroj obeznámený s uvažováním Trumpova týmu.

