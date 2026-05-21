Kuba přijala stomilionovou nabídku americké humanitární pomoci, tvrdí Rubio

Autor: ,
  21:12
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů (zhruba 2,1 miliardy Kč). Ve čtvrtek to prohlásil ministr zahraničí USA Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínily významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace.
Americká blokáda, americká vlajka na havanských ulicích

Americká blokáda, americká vlajka na havanských ulicích | foto: Profimedia.cz

Ulice i čerpací stanice jsou teď na Kubě poloprázdné. (15. května 2026)
Ulice i čerpací stanice jsou teď na Kubě poloprázdné. (15. května 2026)
Ulice i čerpací stanice jsou teď na Kubě poloprázdné. (15. května 2026)
Ulice i čerpací stanice jsou teď na Kubě poloprázdné. (15. května 2026)
42 fotografií

USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v posledních měsících vystupňovaly vůči Kubě tlak. Šéf Bílého domu ji označil za nepřátelský stát, který Washington ve svém sousedství nebude tolerovat. Objevují se také spekulace o možné americké intervenci.

Rubio ve čtvrtek řekl, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současné chvíli vysoká, ale že USA vždy upřednostňují urovnání sporů dohodou. „Dáváme tomu přednost i s Kubou,“ poznamenal.

Trump usiluje na Kubě o změnu komunistického režimu. Vůči Havaně zvýšily USA tlak i tím, že ve čtvrtek obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Čtyřiadevadesátiletý Castro je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.

Spojené státy zavedly vůči Kubě první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který ovšem přetrvává dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump.

Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil zlepšování americko-kubánských vztahů zahájené jeho předchůdcem Barackem Obamou. Nyní Kuba čelí energetické krizi, protože USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.