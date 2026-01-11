Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu s USA, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Ta byla dosud největším dodavatelem ropy na Kubu, po zajetí venezuelského diktátora Nicoláse Madura se však Trumpovi daří přesměrovat dodávky venezuelské ropy do USA.
Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného průmyslu v Bílém domě ve Washingtonu. (9. ledna 2026) | foto: Kevin LamarqueReuters

„Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze - nula! Silně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, než bude pozdě,“ napsal Trump na své síti Truth Social. „Kuba po mnoho let žila z velkého množství ropy a peněz z Venezuely,“ poznamenal úvodem svého příspěvku, prokládaného velkými písmeny.

Trump také prohlásil, že Spojené státy při vojenském zásahu 3. ledna ve Venezuele pozabíjeli většinu Kubánců, kteří v zemi působili jako Madurova ochranka, a že Venezuela už nebude jejich služby potřebovat.

Kubánská vláda minulou neděli oznámila, že při americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, a vyhlásila dva dny smutku.

Venezuela byla pod Madurovou vládou stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.

Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo asi 50 procent kubánských potřeb.

Americké zpravodajské služby sice vykreslují ponurý obrázek ekonomické a politické situace na Kubě, jejich hodnocení ale ještě není jasnou oporou pro Trumpovo tvrzení, že ostrov „brzy padne“, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje obeznámené s důvěrným hodnocením tajných služeb.

