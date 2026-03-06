„Pošlu tam Rubia a uvidíme, jak to zafunguje,“ řekl v rozhovoru se stanicí CNN Trump, když mluvil o zahraniční a vojenské politice své vlády.
Kubánský režim chce podle něj uzavřít dohodu, Spojené státy se teď na Kubu hodně zaměřují, řekl. „Máme spoustu času, ale Kuba je po 50 letech připravena,“ dodal americký prezident.
Havana ochotu jednat s USA nepopírá. Chce ale, aby se rozhovory uskutečnily jako mezi rovnými partnery a s respektem vůči její suverenitě.
Spojené státy výrazně zesílily tlak na Kubu, když na začátku ledna unesly jejího spojence, venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Trump později podepsal rozhodnutí, podle kterého bude možné uvalit na dodavatele ropy na Kubu dodatečná cla. Oba kroky fakticky zastavily dodávky ropy na Kubu od dvou největších dodavatelů – Mexika a Venezuely.
Kvůli chybějícím dodávkám kubánská vláda vyhlásila mimořádná opatření a výrazně omezila všechny základní služby. Denně jsou i plánovaná přerušení dodávek elektřiny.
Od 60. letech, kdy se na Kubě ujala moci komunistická strana vedená Fidelem Castrem, Spojené státy podpořily více pokusů o změnu poměrů na ostrově a vyhlásily proti Kubě embargo.