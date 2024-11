Chystá se protiofenziva v Kurské oblasti, 50 tisíc vojáků z Ruska a KLDR

Podle Američanů dokázali Rusové vytvořit nový kontingent, aniž by stáhli jednotky z východu Ukrajiny, kde v neděli ruská armáda ohlásila dobytí další vesnice.

Moskva se snaží obnovit kontrolu nad Kurskou oblastí poté, co tam Ukrajinci v létě vtrhli a obsadili stovky kilometrů čtverečních ruského území, zřejmě ve snaze získat páku pro případná vyjednávání s Ruskem. Rusům už se od té doby podařilo část ztraceného území získat zpět.

Ukrajinští činitelé podle NYT očekávají, že rozsáhlý ruský protiútok přijde do několika dní. Kyjev uvádí, že do Ruska v poslední době dorazilo přes deset tisíc vojáků z KLDR a že někteří už se do bojů v Kurské oblasti zapojili. Podle NYT američtí činitelé tento údaj potvrzují.

Spojené státy usuzují, že Rusko bylo schopné novou bojovou sílu sestavit, aniž by přesunulo jednotky nasazené v bojích na východě Ukrajiny, a může tak vytvářet tlak na různých frontách současně.

Ruské ministerstvo obrany ohlásilo dobytí další vesnice v Doněcké oblasti, kde podle agentury AFP okupanti v posledních týdnech zrychlili svůj postup a střetávají se s ukrajinskými jednotkami, které nemají dostatek lidí a vybavení.

Rusko po více než dvou a půl letech agrese na východě Ukrajiny pravidelně hlásí drobné územní zisky, zatímco se nad budoucností západní podpory Kyjeva vznáší otazníky. NYT uvádí, že někteří zpravodajští a armádní činitelé v USA jsou nyní v hodnocení ukrajinských vyhlídek pesimističtější, přičemž územní ztráty Ukrajinců připisují částečně i neschopnosti Kyjeva vyřešit nedostatek vojáků.

Britský náčelník generálního štábu Tony Radakin v novém rozhovoru uvedl, že pomalý postup Rusů je vykoupený vysokými ztrátami. V říjnu podle něj bylo na ruské straně „každý jeden den“ asi 1 500 mrtvých a zraněných, což označil za nejhorší ztráty od invaze v únoru 2022.

„Rusko brzy utrpí 700 tisíc zabitých nebo zraněných lidí, obrovská bolest a utrpení, kterým si Rusko musí procházet kvůli ambicím (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ řekl Radakin zpravodajské společnosti BBC.