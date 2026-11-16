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Pokrok pro Ukrajinu, hodnotí telefonáty s Kyjevem i Moskvou vyslanec USA Kushner

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  20:56aktualizováno  20:56
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Jared Kushner (2017)

Jared Kushner (2017) | foto: Profimedia.cz

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...
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Jednání s Ukrajinou a evropskými partnery dosáhla za uplynulý rok významného pokroku pro budoucnost Ukrajiny. Na síti X to napsal zvláštní vyslanec a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po dnešních telefonátech s Moskvou, Kyjevem a zástupci šesti evropských zemí a také představiteli EU a NATO. Pokroku podle něj bylo dosaženo v otázkách silných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, její cestě ke členství v EU a komplexního poválečného plánu prosperity.

Kushner dodal, že NATO zůstane klíčovým pilířem evropské bezpečnosti. Bezpečnostní záruky mají podle Kushnera ochránit Ukrajinu před budoucím napadením, členství v EU ukotvit její dlouhodobou budoucnost v Evropě a poválečný plán podpořit finanční stabilitu Ukrajiny, její obnovu a hospodářský růst.

Kushner také uvedl, že s jakoukoli konečnou mírovou dohodou musí souhlasit jak Rusko, tak Ukrajina. „Významné výzvy přetrvávají a dosažení konečné dohody bude vyžadovat náročná rozhodnutí,“ napsal.

Kushner v příspěvku uvedl, že dnes ráno si spolu s dalším Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem telefonovali s poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraničněpolitické otázky Jurijem Ušakovem. Zmínil také telefonáty se zástupci Ukrajiny, Německa, Francie, Británie, Polska, Itálie, EU a NATO.

Telefonáty s Kushnerem, Witkoffem a evropskými zástupci dnes zmínil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého se týkaly „vyhlídek na řešení války s Ruskem“.

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