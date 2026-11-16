Pokrok pro Ukrajinu, hodnotí telefonáty s Kyjevem i Moskvou vyslanec USA Kushner

Kushner dodal, že NATO zůstane klíčovým pilířem evropské bezpečnosti. Bezpečnostní záruky mají podle Kushnera ochránit Ukrajinu před budoucím napadením, členství v EU ukotvit její dlouhodobou budoucnost v Evropě a poválečný plán podpořit finanční stabilitu Ukrajiny, její obnovu a hospodářský růst.
Kushner také uvedl, že s jakoukoli konečnou mírovou dohodou musí souhlasit jak Rusko, tak Ukrajina. „Významné výzvy přetrvávají a dosažení konečné dohody bude vyžadovat náročná rozhodnutí,“ napsal.
Kushner v příspěvku uvedl, že dnes ráno si spolu s dalším Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem telefonovali s poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraničněpolitické otázky Jurijem Ušakovem. Zmínil také telefonáty se zástupci Ukrajiny, Německa, Francie, Británie, Polska, Itálie, EU a NATO.
Telefonáty s Kushnerem, Witkoffem a evropskými zástupci dnes zmínil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého se týkaly „vyhlídek na řešení války s Ruskem“.