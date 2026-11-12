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Kushner s Witkoffem jsou v Moskvě, po schůzce s Putinem odletí za Zelenským

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  12:23aktualizováno  12:23
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Zmocněnci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli do Kremlu na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poté mají podle dřívějších informací odletět do irského Dublinu, kde je čeká schůzka s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Zmocněnci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner (na snímku) přijeli jednat do Moskvy. (12. listopadu 2026)
Zmocněnci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli jednat do Moskvy. Přivítal je vyjednavač Kirill Dmitrijev. (12. listopadu 2026)
Zmocněnci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli jednat do Moskvy. Přivítal je vyjednavač Kirill Dmitrijev. (12. listopadu 2026)
Zmocněnci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli jednat do Moskvy. (12. listopadu 2026)
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Na letišti Vnukovo americké vyslance při výstupu z letadla přivítal Putinův hlavní vyjednavač pro hospodářské dohody s Washingtonem Kirill Dmitrijev. Ten zveřejnil video, které ho zachycuje, jak oblečený v bílé zimní bundě s nápisem Russia podává Witkoffovi ruku a následně ho objímá.

Witkoff a Kushner pak jednali v jednom z hotelů v centru Moskvy s Dmitrijevem a poradcem ruského prezidenta Jurijem Ušakovem.

„Dnes budeme projednávat různé otázky směřující k vyřešení krize kolem Ukrajiny,“ řekl Ušakov s odkazem na rusko-ukrajinskou válku, kterou rozpoutala Moskva na Putinův rozkaz v únoru 2022.

Stanice BBC upozornila, že schůzka s šéfem Kremlu měla původně začít ve 12:00 moskevského času (10:00 SEČ). Média ale o příjezdu amerických zmocněnců do sídla prezidenta informovala až po 13:00 moskevského času (11:00 SEČ).

Čtvrteční schůzka s Putinem následuje po dvoudenním jednání zástupců USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, které skončilo ve středu. Podle Kushnera byly rozhovory velmi produktivní, ale také složité, přičemž nejtěžší je otázka územních sporů. Média za jediný hmatatelný výsledek těchto jednání považují oznámenou dohodu o velké výměně zajatců.

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