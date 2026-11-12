Kushner s Witkoffem jsou v Moskvě, po schůzce s Putinem odletí za Zelenským

Na letišti Vnukovo americké vyslance při výstupu z letadla přivítal Putinův hlavní vyjednavač pro hospodářské dohody s Washingtonem Kirill Dmitrijev. Ten zveřejnil video, které ho zachycuje, jak oblečený v bílé zimní bundě s nápisem Russia podává Witkoffovi ruku a následně ho objímá.
Witkoff a Kushner pak jednali v jednom z hotelů v centru Moskvy s Dmitrijevem a poradcem ruského prezidenta Jurijem Ušakovem.
„Dnes budeme projednávat různé otázky směřující k vyřešení krize kolem Ukrajiny,“ řekl Ušakov s odkazem na rusko-ukrajinskou válku, kterou rozpoutala Moskva na Putinův rozkaz v únoru 2022.
Stanice BBC upozornila, že schůzka s šéfem Kremlu měla původně začít ve 12:00 moskevského času (10:00 SEČ). Média ale o příjezdu amerických zmocněnců do sídla prezidenta informovala až po 13:00 moskevského času (11:00 SEČ).
Čtvrteční schůzka s Putinem následuje po dvoudenním jednání zástupců USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, které skončilo ve středu. Podle Kushnera byly rozhovory velmi produktivní, ale také složité, přičemž nejtěžší je otázka územních sporů. Média za jediný hmatatelný výsledek těchto jednání považují oznámenou dohodu o velké výměně zajatců.