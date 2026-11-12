Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Evropané budou u jednání o míru s Ruskem, oznámili Kushner se Zelenským

Autor:
  23:16aktualizováno  13. listopadu 6:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (12. listopadu 2026) | foto: Reuters

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...
11 fotografií
Evropští zástupci se zapojí do vyjednávání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, oznámili po dnešním setkání v Dublinu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní americký vyslanec Jared Kushner s tím, že další jednání budou pokračovat.

"Nemůžeme uzavřít tuto dohodu, aniž by u vyjednávacího stolu byli Evropané," řekl Kushner po dublinském setkání. "Věřím, že jsme v situaci, kdy toho můžeme s prezidentem Putinem dosáhnout," dodal Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, k možnému dojednání míru v konfliktu, v němž Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz napadlo Ukrajinu a obě strany stále vedou tvrdé boje a podnikají prakticky každodenní vzdušné výpady.

Evropské země od začátku konfliktu podporují Ukrajinu a v posledních týdnech hlasitěji hovoří o tom, že by chtěly být u jednání. Zatím se však neshodly, kdo by je měl u stolu reprezentovat.

O tom, že se k další schůzce připojí evropští zástupci, hovořil již po odpoledním jednání v Moskvě Witkoff.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Evropané budou u jednání o míru s Ruskem, oznámili Kushner se Zelenským

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...

Komentář

Výměna Kupky není pro ODS řešením. Dokud nevědí, co mají dělat, nemohou hledat nového šéfa

Předseda ODS Martin Kupka.

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Celosvětový výpadek ochromil Microsoft 365 a Outlook. Potíže hlásily statisíce uživatelů

Ilustrační foto.

Summit jasně podpořil Ukrajinu, řekl irský premiér. Evropa odhalila priority pro mír

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...

Strmý pád automobilové říše. Mercedes přeruší investice a část továren asi uzavře

Mercedes-Benz

Protiprávní, rozhodl soud o německých kontrolách na hranicích s ČR a Polskem

ilustrační snímek

Hlídali ho jako prezidenta. Kolem Havlíčka bylo na Ukrajině až 50 ochránců

Kolona, která doprovázela vicepremiéra Karla Havlíčka na cestě Ukrajinou. (12....

Poslední slovo

Maršálek je víc než maršál aneb O vojenské hodnosti Josefa Václava Radeckého z Radče

Karel Oliva

S Ruskem by mohla jednat Meloniová či Tusk, chce Babiš. Potkal se se Zelenským

Premiér Andrej Babiš (ANO) v Dublinu jednal s ukrajinským prezidentem...

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Kushner s Witkoffem přijeli za Putinem. K dalšímu jednání se má připojit i Evropa

Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...

Spor ve společenství vlastníků nedaleko Bílého domu vyvrcholil střelbou: dva mrtví

Policie a FBI na místě střelby ve Washingtonu, D.C. (12. listopadu 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.