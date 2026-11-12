Evropané budou u jednání o míru s Ruskem, oznámili Kushner se Zelenským

"Nemůžeme uzavřít tuto dohodu, aniž by u vyjednávacího stolu byli Evropané," řekl Kushner po dublinském setkání. "Věřím, že jsme v situaci, kdy toho můžeme s prezidentem Putinem dosáhnout," dodal Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, k možnému dojednání míru v konfliktu, v němž Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz napadlo Ukrajinu a obě strany stále vedou tvrdé boje a podnikají prakticky každodenní vzdušné výpady.
Evropské země od začátku konfliktu podporují Ukrajinu a v posledních týdnech hlasitěji hovoří o tom, že by chtěly být u jednání. Zatím se však neshodly, kdo by je měl u stolu reprezentovat.
O tom, že se k další schůzce připojí evropští zástupci, hovořil již po odpoledním jednání v Moskvě Witkoff.