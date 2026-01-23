Trumpův zeť sní o Gaze plné mrakodrapů, naráží nejen na 60 milionů tun sutin

Svou vizi představil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu. Podle agentury AP však plán čelí výrazným překážkám.
Ve svém desetiminutovém projevu Kushner tvrdil, že okupovanou enklávu Gazy bude možné rychle obnovit, pokud v ní bude zajištěna bezpečnost. Dnes je po více než dvou letech války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás Gaza téměř srovnána se zemí. Podle OSN Izrael v Gaze spáchal genocidu, což Izrael odmítá.
„Na Blízkém východě lidé postaví taková města za tři roky. A tak jsou takové věci velmi proveditelné, pokud se nám to podaří,“ řekl Kushner.
Takový časový harmonogram je v rozporu s tím, co OSN a Palestinci předvídají. Podle nich bude obnova Gazy velmi dlouhý proces - na území s přibližně dvěma miliony obyvatel jsou dříve obytné domy proměněny v ruiny. Pod troskami je množství nevybuchlé munice, kvůli kontaminované vodě se v oblasti šíří nemoci a městské ulice vypadají jako kanály plné špíny, píše AP.
V Gaze se nachází více než 60 milionů tun sutin, což je dost na naplnění téměř 3000 kontejnerových lodí. Jejich odstranění může trvat více než sedm let, přičemž bude zapotřebí další čas na odminování, uvedl Úřad OSN pro projektové služby (UNOPS).
Kushner ve své prezentaci uvedl, že tento „mistrovský plán“ by měl několik fází, přičemž první by se týkala rekonstrukce hraničního přechodu Rafah. V rámci projektu, nazvaného „Nový Rafah“, by mělo vzniknout 100 tisíc trvalých bytových jednotek, více než 200 škol a přes 75 zdravotnických zařízení, uvedla stanice BBC.
Úspěch Kushnerovy ambiciózní vize bude do značné míry záviset na tom, zda Trump a jeho Rada míru budou chtít plán skutečně realizovat, zda se podaří překonat námitky Izraele a zda bude vytvořen mechanismus v Gaze, který bude dohlížet na odzbrojení hnutí Hamás, uvedl The Guardian. Rada míru, která byla Trumpem ustavena ve čtvrtek, se má zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila nejméně 71 551 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.