Írán udeřil na základnu Američanů v Kuvajtu, zřítilo se jim několik stíhaček

  10:34
V Kuvajtu se ráno zřítilo několik amerických stíhacích letadel, jejich posádky přežily a po záchranné operaci byly převezeny do nemocnice, oznámilo kuvajtské ministerstvo obrany. Informace o příčinách havárií neposkytlo. Íránská armáda mezitím oznámila, že zaútočila na americkou leteckou základnu v Kuvajtu a na plavidla v Indickém oceánu. Americká armáda se k incidentům bezprostředně nevyjádřila.

Oficiální mluvčí ministerstva obrany, plukovník Saúd Al Atwan, uvedl, že příslušné orgány okamžitě zahájily pátrací a záchranné operace. Posádky byly evakuovány a převezeny do nemocnice, aby bylo možné zkontrolovat jejich zdravotní stav a poskytnout jim nezbytnou lékařskou péči. Jejich stav je v současnosti stabilizovaný.

Zasažené americké stíhací letadlo v Kuvajtu. (2. března 2026)
Kouř stoupající po íránském útoku v Kuvajtu. (2. března 2026)
Útok Íránu na americkou ambasádu v Kuvajtu. (2. března 2026)
Kouř stoupající u americké ambasády po íránském útoku v Kuvajtu. (2. března 2026)
Mluvčí dodal, že byla navázána přímá koordinace s americkými silami ohledně okolností incidentu a jsou přijímána společná technická opatření. Zdůraznil, že příslušné orgány pokračují ve vyšetřování s cílem určit příčiny havárie.

Íránská armáda podle AFP oznámila, že 15 řízenými střelami zaútočila na americkou leteckou základnu Alí As-Sálim v Kuvajtu a na nepřátelské lodě v Indickém oceánu. Učinila tak v odvetě za smrt íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který zahynul při sobotním izraelsko-americkém útoku na Írán, dodala armáda v prohlášení.

Svědci v metropoli Kuvajtu dnes popsali také kouř nad čtvrtí, kde se nachází americké velvyslanectví. Agentura AP později uvedla, že kouř i oheň byly vidět uvnitř areálu ambasády. Velvyslanectví vyzvalo americké občany, aby se oblasti vyhýbali.

Izrael a USA v sobotu zahájily útok na Írán kvůli obavám z jeho jaderného programu. Teherán podniká odvetné údery pomocí raket a dronů na americké a izraelské cíle v regionu. Americké základny se vedle Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku. V Kuvajtu o víkendu přišli o život nejméně tři američtí vojáci.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
Při operaci Epic Fury byli vedle nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Chameneího zabiti mimo jiné také exprezident Mahmúd Ahmadínedžád, vrchní velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr nebo ministr obrany a šéf zpravodajských služeb. Íránský Červený půlměsíc dnes informoval, že při amerických a izraelských útocích na Írán přišlo od soboty o život 555 lidí.

