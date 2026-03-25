Kuvajtský úřad pro civilní letectví uvedl, že drony podle dosavadních zpráv způsobily pouze materiální škody. Letiště po incidentu aktivovalo nouzový plán a na místo požáru vyslalo hasiče.
Kuvajtská národní garda, která je součástí tamních ozbrojených sil, mezitím podle agentury AFP oznámila, že dnes brzy ráno zachytila šest dronů. O útocích dronů a raket informovala rovněž armáda, podle které na incidenty reagovala protivzdušná obrana.
Saúdská Arábie oznámila, že její obrana na východě země zachytila čtyři drony.
Íránské revoluční gardy k aktuálním úderům sdělily, že vyslaly rakety na Izrael a také americké vojenské základny v Kuvajtu, Jordánsku a Bahrajnu. Dodaly, že cíle v Izraeli byly zasaženy přesně naváděnými střelami a drony.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Zažehly tím regionální konflikt, neboť Teherán a jeho spojenci v odvetě začali bezpilotními letouny, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích. Teherán údery na okolní arabské státy odůvodňuje tím, že mají na svém území americké základny, které slouží k úderům na islámskou republiku.