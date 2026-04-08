Kuvajt a Emiráty hlásí i po příměří útoky z Íránu, ten mluví o zásahu své rafinerie

  13:52aktualizováno  13:52
Kuvajt a Spojené arabské emiráty ve středu oznámily, že několik hodin po oznámení příměří mezi Washingtonem a Teheránem čelily vlně íránských úderů. Naopak íránské ministerstvo ropného průmyslu uvedlo, že jedna z íránských ropných rafinerií se ve středu stala terčem „nepřátelského útoku“.
Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti v Kuvajtu. (1. dubna 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech...
Lidé se shromažďují na místě, kde rakety odpálené ze směru Kuvajtu zasáhly dům...
Lidé se shromažďují v Teheránu v Íránu po oznámení dvoutýdenního příměří v...
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...
„Od 8:00 (7:00 SELČ) čelí kuvajtská protivzdušná obrana intenzivní vlně nepřátelských a zločinných útoků ze strany Íránu,“ uvedla kuvajtská armáda. Dodala, že zaznamenala 28 dronů. Útoky podle ní způsobily značné materiální škody na ropné infrastruktuře, elektrárnách a odsolovacích zařízeních.

Také SAE dnes, jen několik hodin po oznámení příměří mezi Íránem a Spojenými státy, oznámily nové íránské útoky. „Protivzdušná obrana v současné době čelí raketovým a dronovým útokům pocházejícím z Íránu,“ sdělilo ministerstvo obrany.

Íránská státní televize uvedla, že Írán útočil na Kuvajt a Spojené arabské emiráty poté, co se terčem úderů stala ropná zařízení na jeho území. Íránská agentura Mehr informovala o „nepřátelském a zrádném útoku“ na ropnou rafinerii na ostrově Lavan a k explozím podle ní došlo také na ostrově Sirrí.

Izraelská armáda také provedla ráno několik úderů v jižním Libanonu, informovala libanonská tisková agentura NNA. Izrael vydal evakuační rozkaz pro oblast pobřežního města Súr (nazývaného též Týr či Týros). Militantní hnutí Hizballáh naopak útoky na severní Izrael a izraelské vojáky v Libanonu pozastavilo, napsala agentura Reuters s odkazem na své zdroje.

USA a Írán v noci na středu SELČ ohlásily, že díky pákistánskému zprostředkování se dohodly na dvoutýdenním příměří. V pátek by měly v Islámábádu začít jednání o mírové dohodě.

Základem dalšího jednání mezi Teheránem a Washingtonem má být íránský desetibodový plán. Ten předal Teherán pákistánským vyjednávačům a americký prezident Donald Trump v noci prohlásil, že se s ním dá pracovat. Plán ale podle deníku The Guardian či televize France24 zřejmě obsahuje několik bodů, které Washington v minulosti rázně odmítal.

Média nemají k dispozici oficiální dokument a mnohá citují z anglické verze plánu, kterou novinářům dali íránští diplomaté. The Guardian či izraelský deník Haarec také napsaly, že v perské verzi, kterou citují některá íránská média, je stran íránského jaderného programu formulace „souhlas s obohacováním (uranu)“. Tento bod ale v anglické variantě není.

Server stanice BBC v noci zveřejnil deset bodů plánu na základě zpravodajství íránské státní televize, některé se shodují s několika body, které citují i další média, například deník The Guardian či televize France24. Jde o požadavek zrušení všech sankcí vůči Íránu, uvolnění zmrazených íránských aktiv, ukončení útoku na Írán a jeho spojence či znovuotevření Hormuzského průlivu, který je důležitý pro mezinárodní přepravu ropy a zemního plynu.

Podle deníku The Guardian a televize France24 se v plánu také uvádí, že Teherán si uchová kontrolu nad Hormuzským průlivem, že Spojené státy se stáhnou z Blízkého východu a že Rada bezpečnosti OSN přijme rezoluci, která zaváže strany mírové dohody k jejímu dodržování.

Desetibodový plán urovnání situace na Blízkém východě podle íránské státní televize:

1. Úplné ukončení války v Iráku, v Libanonu a v Jemenu.

2. Úplné a trvalé ukončení války s Íránem bez časového omezení.

3. Úplné ukončení všech konfliktů v regionu.

4. Znovuotevření Hormuzského průlivu.

5. Vypracování protokolu a podmínek k zajištění svobody a bezpečnosti plavby v Hormuzském průlivu.

6. Úplné uhrazení nákladů na obnovu Íránu.

7. Úplný závazek zrušení sankcí vůči Íránu.

8. Uvolnění íránských finančních prostředků a zmrazených aktiv držených Spojenými státy.

9. Írán se plně zavazuje, že nebude usilovat o získání jakýchkoli jaderných zbraní.

10. Okamžité příměří vstoupí v platnost na všech frontách ihned po schválení výše uvedených podmínek.

