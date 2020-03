Kvůli Čechovi a Slovákovi s nákazou uzavřela Gruzie lyžařská střediska

Čech a Slovák nakažení koronavirem nepřímo způsobili předčasné ukončení lyžařské sezóny v Gruzii. Rozhodla tak mezivládní komise pro boj s nákazou poté, co dva z šestičlenné skupiny turistů, která pobývala mezi 4. až 9. březnem v horském středisku Gudauri, měli po návratu domů pozitivní test. Podle médií tak členové komise učinili právě na základě tohoto případu.

„Turisté nevykazovali v Gruzii žádné symptomy. Měli ale tolik občanské odpovědnosti, že nás informovali o své nákaze a pak jsme šli po všech místech, která navštívili a hledali lidi, s nimiž se setkali,“ řekla portálu Geoirgiatoday.ge Ana Kasradzeová z Národního centra pro kontrolu nemocí.



Podle internetové stránky Gruzia online muselo do izolace 30 lidí, tři z nich měli vysoké teploty a někteří museli do specializované lékařské péče. Jejich vyšetření v infekční nemocnici v metropoli Tbilisi ale nákazu neprokázalo. „Nemoc jsme vyloučili, byli převedeni do karantény,“ řekla ředitelka nemocnice Marina Ezugbajová.

Podle ruských i ukrajinských médií tento případ stál za rozhodnutím gruzínských úřadů uzavřít lyžařská střediska, kde dominuje právě Gudauri, oblíbené u cizinců ze Západu i z Ruska. Od středy pak vláda zakázala vstup do země všem cizincům, přestože Gruzie měla jen 33 případů nákazy COVID 19 a žádnou oběť, naopak jeden z nakažených se už vyléčil.

Místní oslovení LN ale žádnou zášť vůči tuzemským návštěvníkům najevo nedávají. „Děkujeme za to, měli skutečně značný smysl pro odpovědnost,“ vzkázal administrátor baru Drunk Cherry, kam oba turisté chodili pravidelně a jehož personál se teď to 24. března ocitl v karanténě.